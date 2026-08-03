La Asociación Bancaria, encabezada por su secretario general, el mendocino y diputado nacional peronista Sergio Palazzo, emitió un comunicado en el que manifestó su "más enérgico rechazo" a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciada por el presidente Javier Milei.
El mendocino Sergio Palazzo, titular de la Bancaria, rechazó la reforma del BCRA
El secretario general del gremio y diputado nacional peronista Sergio Palazzo dijo que esto convierte al país en un "laboratorio de experimentación"
Desde la conducción del gremio señalaron que la propuesta del Ejecutivo no presenta ninguna novedad y responde a esquemas ideológicos de la Escuela Austríaca fuera de contexto.
También remarcó el espacio conducido por Palazzo, que la medida replica el esquema normativo implementado durante la convertibilidad en la década del '90, un modelo que desembocó en la recesión más prolongada de la historia argentina y que concluyó con la crisis del año 2001.
"Un experimento con consecuencias imprevisibles"
En el documento, el sindicato que lidera el legislador mendocino repasó los indicadores económicos y sociales de aquel periodo: niveles de desocupación superiores al 22%, contracción del consumo, parálisis de las inversiones y millones de personas imposibilitadas de jubilarse. "¿Cómo terminó? Con 24 muertos y una catástrofe social", advirtió el escrito.
A su vez, cuestionaron la rigidez de la política de "déficit cero" promovida por el oficialismo, señalando que experiencias recientes demostraron sus efectos nocivos al derivar en crisis de endeudamiento, recortes sobre áreas esenciales y un grave deterioro de las condiciones de vida de la sociedad.
Aspectos institucionales y nombramiento de autoridades
En el plano estrictamente institucional, desde La Bancaria hicieron hincapié en el mecanismo de remoción y designación de las autoridades de la entidad monetaria. Al respecto, remarcaron que si la destitución del presidente del BCRA va a requerir el respaldo de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso y se debe exigir la misma mayoría calificada para su nombramiento.
Finalmente, el gremio liderado por Sergio Palazzo alertó sobre el impacto que estas reformas pueden causar a nivel económico, social e institucional: "Esta reforma pretende convertir a la Argentina en un laboratorio de experimentación con consecuencias imprevisibles que históricamente han derivado en crisis profundas", concluyeron en el comunicado con fecha del 31 de julio.
En pocas palabras
- Sergio Palazzo: rechazó la reforma del BCRA, calificándola de experimento con consecuencias imprevisibles.
- Crítica a la reforma: la iniciativa imita la Carta Orgánica de la convertibilidad y genera temor a una crisis similar a la de 2001.
- Aspectos institucionales: se cuestiona el mecanismo de remoción y designación de autoridades del Banco Central.