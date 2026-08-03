El mendocino Sergio Palazzo, titular de la Bancaria, rechazó la reforma del BCRA

Sergio Palazza, diputado nacional peronista por la Provincia de Buenos Aires. Foto: archivo

"Un experimento con consecuencias imprevisibles"

En el documento, el sindicato que lidera el legislador mendocino repasó los indicadores económicos y sociales de aquel periodo: niveles de desocupación superiores al 22%, contracción del consumo, parálisis de las inversiones y millones de personas imposibilitadas de jubilarse. "¿Cómo terminó? Con 24 muertos y una catástrofe social", advirtió el escrito.

A su vez, cuestionaron la rigidez de la política de "déficit cero" promovida por el oficialismo, señalando que experiencias recientes demostraron sus efectos nocivos al derivar en crisis de endeudamiento, recortes sobre áreas esenciales y un grave deterioro de las condiciones de vida de la sociedad.

Aspectos institucionales y nombramiento de autoridades

En el plano estrictamente institucional, desde La Bancaria hicieron hincapié en el mecanismo de remoción y designación de las autoridades de la entidad monetaria. Al respecto, remarcaron que si la destitución del presidente del BCRA va a requerir el respaldo de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso y se debe exigir la misma mayoría calificada para su nombramiento.

Finalmente, el gremio liderado por Sergio Palazzo alertó sobre el impacto que estas reformas pueden causar a nivel económico, social e institucional: "Esta reforma pretende convertir a la Argentina en un laboratorio de experimentación con consecuencias imprevisibles que históricamente han derivado en crisis profundas", concluyeron en el comunicado con fecha del 31 de julio.