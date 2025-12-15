El diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria, el mendocino Sergio Palazzo (Unión por la Patria), aseguró que la reforma laboral impulsada por el Gobierno “retrotrae 120 años la situación de los trabajadores” y advirtió que “quita derechos, anula la negociación colectiva y debilita a las organizaciones gremiales”.
Sergio Palazzo dijo que la reforma laboral "retrotrae 120 años la situación de los trabajadores"
Sergio Palazzo, diputado y dirigente bancario, sostuvo que el proyecto de reforma laboral “quita derechos, anula la negociación colectiva y debilita gremios”
“La reforma laboral no va a generar empleo; va a mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario, que es lo único que han buscado en todo esto, porque es un Gobierno que odia a los trabajadores”, afirmó Palazzo en declaraciones a radio Splendid.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el bloque de Unión por la Patria presentará durante el debate en comisiones una serie de propuestas para modificar el texto oficial. Entre los ejes figuran el uso de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, la creación de comités mixtos de higiene y seguridad y el cuidado de la salud mental de los trabajadores.
Sergio Palazzo dijo que con Milei más de 400 persona pierden el empleo por día
El dirigente bancario también advirtió que la reforma abrirá la puerta a “negocios que favorecerán a los amigos del poder” y, a modo de ejemplo, cuestionó la creación del Fondo de Ayuda Laboral (FAL), que —según su interpretación— implica que “la plata de los jubilados se la van a dar a las empresas para que echen trabajadores”.
Además, criticó lo que definió como “ayuditas” para las billeteras virtuales, a las que se les permitiría abrir “cuentas sueldo” como si fueran entidades bancarias. “Eso viola la ley de identidad financiera, que establece que solamente los bancos pueden tomar ahorro público”, señaló.
En ese sentido, Sergio Palazzo alertó que la medida “coloca al usuario en una situación de desprotección”, ya que ante una eventual caída de una billetera virtual no contaría con la garantía de los depósitos que sí tienen los bancos.
Por último, sostuvo que el proyecto oficial se presenta en un contexto crítico del mercado laboral y productivo. “Desde que asumió Javier Milei, más de 400 personas pierden el empleo por día y más de 30 pymes cierran diariamente en la Argentina”, concluyó.
Fuentes: Red X, Radio Splendid y Agencia Noticias Argentinas.