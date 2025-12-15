Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ante la Conmebol

Captura Patricia Bullrich denuncia a Tapia

En el escrito presentado ante la Conmebol, la senadora sostuvo que Tapia y Toviggino están señalados ante la Justicia por “presuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol” y que las conductas denunciadas atentan contra los principios de “integridad” y “transparencia”.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó Patricia Bullrich.

La denuncia de Bullrich a Claudio Chiqui Tapia

El texto de la presentación señala que los hechos atribuidos a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos” y que coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

“Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro”, sostiene el documento.

Denuncia Bullrich a Tapia

Además, Patricia Bullrich remarcó que se encuentra en trámite una investigación judicial en la que se analizan maniobras vinculadas a la “adquisición, administración y tenencia de bienes de altísimo valor económico”, a través de sociedades comerciales “presuntamente utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas” por los acusados.

Finalmente, el escrito advierte que, dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la Conmebol y se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que exceden el ámbito local, existe una afectación directa a la “integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano”. Por ese motivo, sostiene que el Tribunal de Ética del organismo continental es plenamente competente para investigar y, eventualmente, sancionar las conductas denunciadas.

Fuentes: Red X y agencia Noticias Argentinas.