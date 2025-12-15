Inicio Política Patricia Bullrich
Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ante la Conmebol

La senadora Patricia Bullrich sostuvo que “esta mafia ensucia al fútbol argentino” y vinculó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino con "plata sucia"

Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino fueron denunciados por Patricia Bullrich.

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, denunció este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la exministra de Seguridad calificó el accionar de ambos dirigentes como “mafioso” y afirmó que ese tipo de prácticas “ensucian” al fútbol argentino.

A través de sus redes sociales, Bullrich cuestionó el manejo de los recursos de la AFA y apuntó contra el nivel de vida de sus autoridades. “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, enumeró.

Captura Patricia Bullrich denuncia a Tapia

En el escrito presentado ante la Conmebol, la senadora sostuvo que Tapia y Toviggino están señalados ante la Justicia por “presuntas violaciones al Código de Ética de la Conmebol” y que las conductas denunciadas atentan contra los principios de “integridad” y “transparencia”.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó Patricia Bullrich.

La denuncia de Bullrich a Claudio Chiqui Tapia

El texto de la presentación señala que los hechos atribuidos a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos” y que coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

“Este conjunto de circunstancias compromete seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro”, sostiene el documento.

Denuncia Bullrich a Tapia

Además, Patricia Bullrich remarcó que se encuentra en trámite una investigación judicial en la que se analizan maniobras vinculadas a la “adquisición, administración y tenencia de bienes de altísimo valor económico”, a través de sociedades comerciales “presuntamente utilizadas como estructuras patrimoniales interpuestas” por los acusados.

Finalmente, el escrito advierte que, dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la Conmebol y se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que exceden el ámbito local, existe una afectación directa a la “integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano”. Por ese motivo, sostiene que el Tribunal de Ética del organismo continental es plenamente competente para investigar y, eventualmente, sancionar las conductas denunciadas.

