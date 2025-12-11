El presidente Javier Milei regresó al país tras participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y, de inmediato, firmó el proyecto de reforma laboral que será remitido al Congreso de la Nación.
Milei regresó al país y firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Javier Milei busca dictamen rápido para que la reforma laboral se trate en el recinto el 19 de diciembre. Disputa por el control de la Comisión de Trabajo
La iniciativa de reforma laboral será enviada este mismo jueves, con el objetivo de que las comisiones comiencen a constituirse de manera inmediata. El texto, que surgió del Consejo de Mayo después de siete meses de reuniones y debates, ya tiene su versión definitiva: más de 100 páginas que desglosan los 20 principales cambios, con medidas que apuntan tanto a aliviar cargas para las empresas como a introducir beneficios para los trabajadores.
El documento final propone modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y anticipa un fuerte debate político y sindical. El proyecto, denominado Ley de Modernización Laboral, será presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un día antes del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, que incluirán también el tratamiento del Presupuesto 2026.
Los tiempos del Gobierno para la reforma laboral
Según el cronograma que evalúa el Gobierno, las comisiones serían convocadas este viernes para intentar alcanzar un dictamen que permita llevar el proyecto al recinto el 19 de diciembre, cumpliendo así con el plazo reglamentario de siete días. No obstante, las demoras en la negociación por la composición de las comisiones podrían alterar los tiempos previstos.
En el oficialismo dan por hecho que la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscará presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social —que conducía la cordobesa Carmen Álvarez Rivero— al menos durante el tratamiento de la reforma. Desde ayer, la jefa del bloque permanece “a la espera” para realizar la convocatoria “apenas ingrese el proyecto”, según confirmaron altas fuentes partidarias.
Entre los cambios se proponen modificaciones al régimen de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT) en puntos que van desde la litigiosidad y la subcontratación hasta el fin de las horas extras, vacaciones fraccionadas y un nuevo cálculo de indemnización por despido.
También se instala una figura nueva: el Fondo de Asistencia o Cese Laboral, que obliga al empleador a destinar una parte de las contribuciones patronales, a cambio de una reducción de esas obligaciones.