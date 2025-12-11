Milei regresó al país y firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

Los tiempos del Gobierno para la reforma laboral

Según el cronograma que evalúa el Gobierno, las comisiones serían convocadas este viernes para intentar alcanzar un dictamen que permita llevar el proyecto al recinto el 19 de diciembre, cumpliendo así con el plazo reglamentario de siete días. No obstante, las demoras en la negociación por la composición de las comisiones podrían alterar los tiempos previstos.

En el oficialismo dan por hecho que la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscará presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social —que conducía la cordobesa Carmen Álvarez Rivero— al menos durante el tratamiento de la reforma. Desde ayer, la jefa del bloque permanece “a la espera” para realizar la convocatoria “apenas ingrese el proyecto”, según confirmaron altas fuentes partidarias.

consejo de mayo El Consejo de Mayo definió el borrador del proyecto de reforma laboral. Noticias Argentinas

Entre los cambios se proponen modificaciones al régimen de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT) en puntos que van desde la litigiosidad y la subcontratación hasta el fin de las horas extras, vacaciones fraccionadas y un nuevo cálculo de indemnización por despido.

También se instala una figura nueva: el Fondo de Asistencia o Cese Laboral, que obliga al empleador a destinar una parte de las contribuciones patronales, a cambio de una reducción de esas obligaciones.