Milei oficializó las extraordinarias para tratar la reforma laboral y el Presupuesto 2026

En ese marco, ministros del Gabinete y legisladores de La Libertad Avanza mantendrán este martes una reunión con el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para unificar criterios sobre las reformas estructurales, en especial la laboral.

El gobierno asume que deberá acordar con los bloques dialoguistas, en particular con aquellos vinculados a gobernadores aliados. Desde su llegada al Ministerio del Interior, Diego Santilli trabaja en la construcción de un entramado de apoyos provinciales para asegurar votos en el Congreso.

santillir Diego Santilli es uno de los hombres clave a los que apuesta Javier Milei para entablar negociaciones con los gobernadores dialoguistas y así sumar los votos que faltan en el Congreso.

La Casa Rosada apunta a aprobar tres grandes reformas -tributaria, laboral y penal-; estas dos últimas aún pendientes de envío. Considera que son “urgentes” y necesarias para impulsar la actividad económica en 2026. En paralelo, este martes se presentará en la Casa Rosada el documento final del Consejo de Mayo, el órgano asesor que elaboró diagnósticos y lineamientos en los últimos meses.

Qué proyectos se tratarán en las sesiones extraordinarias

El temario enviado por el Ejecutivo incluye:

Presupuesto 2026. Elaborado por el Ministerio de Economía, fija la proyección de gastos y recursos para el próximo año. Será el primer presupuesto propio del gobierno, que hasta ahora operó con la prórroga del de 2023.

Elaborado por el Ministerio de Economía, fija la proyección de gastos y recursos para el próximo año. Será el primer presupuesto propio del gobierno, que hasta ahora operó con la prórroga del de 2023. Ley de Inocencia Fiscal. Proyecto destinado a blanquear los llamados “dólares colchón”, con una vía simplificada de pago y reducción de sanciones por evasión para facilitar la incorporación de fondos no declarados.

Proyecto destinado a blanquear los llamados “dólares colchón”, con una vía simplificada de pago y reducción de sanciones por evasión para facilitar la incorporación de fondos no declarados. Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Iniciativa impulsada por Milei que busca impedir la aprobación de leyes sin fuente de financiamiento y exigir presupuestos anuales en equilibrio o superávit.

Iniciativa impulsada por Milei que busca impedir la aprobación de leyes sin fuente de financiamiento y exigir presupuestos anuales en equilibrio o superávit. Ley de Modernización Laboral. La reforma laboral que el Gobierno presentará formalmente este martes, con eje en la “flexibilización” y actualización del mercado de trabajo. Una vez difundido el borrador, será enviado al Congreso.

La reforma laboral que el Gobierno presentará formalmente este martes, con eje en la “flexibilización” y actualización del mercado de trabajo. Una vez difundido el borrador, será enviado al Congreso. Reforma del Código Penal. Proyecto que será remitido por el Poder Ejecutivo en los próximos días.

Proyecto que será remitido por el Poder Ejecutivo en los próximos días. Modificación de la Ley de Glaciares. Un proyecto para adecuar el régimen de presupuestos mínimos de preservación de glaciares y ambiente periglacial (Ley 26.639), con foco en ampliar la intervención de las provincias. Es una iniciativa resistida por organizaciones ambientalistas y cuyo texto aún no fue enviado al Parlamento.

