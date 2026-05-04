Reforma Laboral: el Gobierno reglamentó la reducción de cargas patronales para nuevos empleos

Este esquema está diseñado para que el mayor alivio fiscal se concentre en los primeros años de la relación laboral, facilitando la incorporación de nuevos trabajadores en un contexto económico que busca la estabilización.

generacion-z-empleo-inteligencia-artificial-freepik-(2) El decreto busca que las empresas den de alta a trabajadores que actualmente se encuentran en la informalidad.

Los ejes del nuevo esquema de beneficios

El programa de fomento al empleo formal se estructura sobre la base de la transparencia y el cumplimiento tributario. De acuerdo con los detalles de la reglamentación, los empleadores que opten por este régimen recibirán los siguientes beneficios:

Reducción escalonada: durante los primeros 24 meses, la quita en las contribuciones patronales será más significativa, disminuyendo gradualmente hasta completar el ciclo de cuatro años.

durante los primeros 24 meses, la quita en las contribuciones patronales será más significativa, disminuyendo gradualmente hasta completar el ciclo de cuatro años. Regularización de deudas: se abre una ventana para que las empresas den de alta a trabajadores que actualmente se encuentran en la informalidad, permitiendo la condonación de multas y sanciones administrativas previas.

se abre una ventana para que las empresas den de alta a trabajadores que actualmente se encuentran en la informalidad, permitiendo la condonación de multas y sanciones administrativas previas. Compatibilidad: el sistema podrá aplicarse tanto a PyMEs como a grandes compañías, aunque con topes y condiciones diferenciadas para priorizar el crecimiento del sector privado de menor escala.

La implementación estará bajo la órbita de ARCA (ex AFIP), que habilitará los sistemas informáticos para que los empleadores puedan declarar las nuevas altas bajo esta modalidad promocionada.

Impacto en la formalización laboral

Uno de los puntos que destaca la normativa es la posibilidad de extinguir la acción penal y condonar las deudas por falta de aportes de aquellos vínculos laborales iniciados antes de la promulgación de la ley y que sean regularizados ahora. Este "perdón" fiscal busca eliminar las barreras que impedían a muchos empleadores blanquear a su personal debido al costo acumulado de las contingencias legales y multas de organismos de control.

Para los especialistas en materia laboral, la reglamentación llega en un momento clave. Los datos del sector indican que la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina. Al reducir el costo no salarial, el gobierno nacional apuesta a que la creación de empleo sea el motor de la recuperación del consumo interno.

ARCA La implementación estará bajo la órbita de ARCA (ex AFIP), que habilitará los sistemas informáticos para que los empleadores puedan declarar las nuevas altas.

Requisitos y condiciones para las empresas

Para acceder a los beneficios, las empresas deberán demostrar que las nuevas contrataciones representan un incremento neto en su plantilla de personal respecto a una fecha de corte establecida por la autoridad de aplicación. Esto se hace para evitar que las compañías despidan personal antiguo para reemplazarlo por nuevos empleados bajo el régimen de beneficios, una práctica que la normativa prohíbe explícitamente.

"El objetivo es que cada nuevo puesto de trabajo sea genuino y no una sustitución de empleo existente para aprovechar la baja de impuestos", señala el texto reglamentario.

Además, las empresas no podrán registrar deudas firmes en el sistema de seguridad social al momento de solicitar la adhesión. En caso de que un empleador incumpla con el pago de los aportes durante la vigencia del beneficio, el sistema prevé la caída automática del incentivo y la obligación de devolver los montos no abonados con los intereses correspondientes.

Perspectivas del sector empresario y sindical

Desde las cámaras empresarias han recibido la noticia con cautela pero con optimismo. Consideran que la reducción de las cargas patronales es un reclamo histórico, especialmente en Mendoza, donde la estacionalidad y los costos logísticos impactan fuertemente en la rentabilidad. No obstante, subrayan que la medida debe ser acompañada por una estabilidad macroeconómica que permita proyectar contrataciones a largo plazo.

Por el lado de los representantes de los trabajadores, se mantiene el seguimiento sobre la aplicación de estos artículos para garantizar que la regularización no implique una pérdida de derechos adquiridos o una precarización de las condiciones laborales bajo el argumento de la competitividad.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo cierra una etapa administrativa crucial y traslada la responsabilidad al mercado, esperando que la respuesta del sector privado se traduzca en una mejora de los indicadores de empleo para el segundo semestre del año. Se espera que en los próximos días ARCA dicte las resoluciones generales complementarias para detallar los aplicativos y formularios necesarios para el inicio del registro. Fue a las 11 cuando se conocieron los últimos detalles de la letra chica.