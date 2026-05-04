El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a referirse este domingo a uno de los ejes centrales del discurso económico del gobierno nacional: la llamada “restricción externa”.
Sturzenegger volvió a apuntar a la "restricción externa" como el gran freno de la economía
Federico Sturzenegger aseguró que el objetivo es construir una Argentina “poderosa y próspera” y avanzar en reformas para exportaciones y competitividad
A través de sus redes sociales, el funcionario planteó que ese concepto representa una limitación estructural que durante décadas condicionó el crecimiento argentino y lo empujó a crisis recurrentes.
Según explicó, el país se enfrentaba a una “pared” en su capacidad exportadora que impedía sostener procesos de expansión económica. En ese contexto, aseguró que la estrategia oficial apunta a modificar esa dinámica de fondo.
“No queremos salarios de Haití, sino la productividad y los salarios de Japón y Polonia”, expresó Sturzenegger, al remarcar que el desafío es eliminar una limitación que definió como “de factura propia”.
Reformas para ampliar exportaciones y competitividad, según Sturzenegger
En la misma línea, el ministro detalló iniciativas destinadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad del país. Entre ellas mencionó la revisión de marcos regulatorios clave, como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje.
También señaló que el Gobierno trabaja en el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.
Las declaraciones se inscriben en la estrategia oficial de avanzar en reformas estructurales orientadas a incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis que marcaron la historia económica argentina.