Sturzenegger volvió a apuntar a la "restricción externa" como el gran freno de la economía

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2050946130452664783&partner=&hide_thread=false AL FINAL LOS QUE HABLABAN DE LA RESTRICCIÓN EXTERNA TENÍAN RAZÓN. Cuando crecí estudiando economía la mayoría de los economistas hablaban de “la restricción externa”: que era que Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y… pic.twitter.com/O6IrEqyGNC — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 3, 2026

“No queremos salarios de Haití, sino la productividad y los salarios de Japón y Polonia”, expresó Sturzenegger, al remarcar que el desafío es eliminar una limitación que definió como “de factura propia”.

Reformas para ampliar exportaciones y competitividad, según Sturzenegger

En la misma línea, el ministro detalló iniciativas destinadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad del país. Entre ellas mencionó la revisión de marcos regulatorios clave, como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje.

También señaló que el Gobierno trabaja en el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Las declaraciones se inscriben en la estrategia oficial de avanzar en reformas estructurales orientadas a incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis que marcaron la historia económica argentina.