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Sturzenegger volvió a apuntar a la "restricción externa" como el gran freno de la economía

Federico Sturzenegger aseguró que el objetivo es construir una Argentina “poderosa y próspera” y avanzar en reformas para exportaciones y competitividad

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a referirse este domingo a uno de los ejes centrales del discurso económico del gobierno nacional: la llamada “restricción externa”.

A través de sus redes sociales, el funcionario planteó que ese concepto representa una limitación estructural que durante décadas condicionó el crecimiento argentino y lo empujó a crisis recurrentes.

Según explicó, el país se enfrentaba a una “pared” en su capacidad exportadora que impedía sostener procesos de expansión económica. En ese contexto, aseguró que la estrategia oficial apunta a modificar esa dinámica de fondo.

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“No queremos salarios de Haití, sino la productividad y los salarios de Japón y Polonia”, expresó Sturzenegger, al remarcar que el desafío es eliminar una limitación que definió como “de factura propia”.

Reformas para ampliar exportaciones y competitividad, según Sturzenegger

En la misma línea, el ministro detalló iniciativas destinadas a ampliar la capacidad exportadora y mejorar la competitividad del país. Entre ellas mencionó la revisión de marcos regulatorios clave, como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje.

También señaló que el Gobierno trabaja en el impulso de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Las declaraciones se inscriben en la estrategia oficial de avanzar en reformas estructurales orientadas a incrementar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a los ciclos de crisis que marcaron la historia económica argentina.

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