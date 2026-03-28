Federico Sturzenegger elogió a Mendoza por las leyes "hojarasca" y busca replicarlas en Nación

El objetivo es ordenar el sistema legal eliminando leyes que quedaron superadas por nuevas normativas o que directamente dejaron de tener utilidad. Entre los ejemplos aparecen un impuesto al consumo del vino -incompatible con el IVA-, una prohibición de trabajar los domingos y regulaciones laborales ya reemplazadas por legislación vigente.

También se eliminaron leyes vinculadas a organismos que ya no existen o fueron reemplazados, como la Dirección General de Rentas, hoy absorbida por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), y la Dirección de Puentes y Caminos. La revisión incluyó además leyes de control epidemiológico, normas de “moral e higiene” y antiguos esquemas de subsidios.

Nación inicia el camino para derogar leyes obsoletas

En línea con esa experiencia, el Gobierno nacional envió al Congreso su propia “Ley Hojarasca”, un proyecto que propone derogar más de 70 leyes desactualizadas, un número idéntico al de Mendoza. La iniciativa, impulsada por Sturzenegger, retoma un texto presentado en 2024 que había perdido estado parlamentario.

El proyecto, formalmente llamado “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta”, busca reducir la burocracia, eliminar regulaciones consideradas innecesarias y revisar el marco normativo vigente. Según el mensaje de elevación, el Ejecutivo plantea que el sistema actual requiere una actualización frente a cambios sociales y nuevos enfoques centrados en las libertades individuales.

En ese contexto, Mendoza aparece como referencia. El gesto de Sturzenegger al destacar el trabajo local refuerza la idea de replicar ese modelo a escala nacional.