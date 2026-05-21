Avanza la Ley Hojarasca en el Congreso que busca derogar 63 leyes "obsoletas"

ley hojarasca

Entre estas clasificaciones se encuentran aquellas disposiciones superadas por legislaciones posteriores y más modernas, además de trámites definidos como burocracia inútil que persisten de manera meramente formal en el Estado. También se incluyen estructuras creadas para instituciones o reparticiones estatales que ya no existen en el organigrama actual y leyes que otorgan financiamiento estatal a entidades que deberían poseer autofinanciamiento.

Uno de los principales ejes argumentativos del proyecto radica en el desfasaje producido por los adelantos tecnológicos de las últimas décadas. Entre los textos técnicos que se enviaron al Parlamento figuran regulaciones dictadas a mediados del siglo XX que obligaban al uso de sistemas hoy en desuso, como la microfilmación obligatoria para el archivo de documentos en determinadas dependencias militares.

Asimismo, se incluyeron en el listado de exclusión aquellas normas vinculadas con sectores energéticos cuya explotación hoy se desalienta globalmente por razones ambientales, como los incentivos económicos en metálico para el hallazgo de minas de carbón previstos en una ley del año 1870. Para el Ejecutivo central, estas regulaciones son incompatibles con la descarbonización económica que persiguen los estándares internacionales modernos.

El próximo paso es el Senado

El debate en comisiones y en el recinto expuso las diferentes visiones de los bloques legislativos respecto a la quita de regulaciones históricas. Las fuerzas aliadas al oficialismo consideraron que las modificaciones alivian la carga administrativa sobre el sector privado y potencian la inversión.

Por otra parte, sectores de la oposición manifestaron preocupación ante la derogación de ciertas herramientas asociadas a la producción de medicamentos públicos y al resguardo de bienes culturales, lo que generó modificaciones en el texto original durante su tratamiento en las comisiones de trabajo.

El proyecto de la Ley Hojarasca continuará ahora su trámite legislativo en el Senado de la Nación, donde se definirá su aprobación definitiva o su rechazo. Los armados políticos ya calculan los votos en la Cámara alta para los próximos días.

Esta megaobra legislativa pretende limpiar el sistema normativo, eliminando el exceso de regulaciones que, según el oficialismo, frena el crecimiento del país. La discusión promete mantenerse en el centro de la agenda política nacional durante las próximas semanas, sumando posturas de distintos sectores productivos y sociales.

La expectativa de la Casa Rosada es avanzar de forma rápida para promulgar la norma antes del cierre del período legislativo, buscando dar una señal de profunda desregulación económica hacia los mercados internacionales y los inversores locales que siguen de cerca las reformas del Estado.

Ley Hojarasca, El proyecto de Federico Sturzenegger para eliminar 70 leyes obsoletas o de la epoca de la dictadura. Foto Twitter..jpeg Hay leyes del año 1870, como el incentivo económico en metálico para el hallazgo de minas de carbón.

Las principales leyes que se buscan derogar con el proyecto

Ley de control de la fidelidad comercial (1972): una normativa de la época dictatorial que permitía al Estado intervenir en los comercios para fiscalizar el abastecimiento y fijar márgenes de ganancia.

una normativa de la época dictatorial que permitía al Estado intervenir en los comercios para fiscalizar el abastecimiento y fijar márgenes de ganancia. Ley de fomento a la minería del carbón (1870): una norma del siglo XIX que otorgaba premios en metálico y subsidios estatales para quienes descubrieran minas de carbón, un incentivo incompatible con los tratados ambientales modernos.

una norma del siglo XIX que otorgaba premios en metálico y subsidios estatales para quienes descubrieran minas de carbón, un incentivo incompatible con los tratados ambientales modernos. Ley de microfilmación obligatoria (1970): una regulación que exigía el uso exclusivo de microfilmes para el archivo de documentos secretos en dependencias militares, un sistema técnico superado por la digitalización.

una regulación que exigía el uso exclusivo de microfilmes para el archivo de documentos secretos en dependencias militares, un sistema técnico superado por la digitalización. Ley de control de palomas mensajeras (1944): una reglamentación que creaba un registro obligatorio y una federación nacional para supervisar la cría y el uso de estas aves con fines de defensa.

una reglamentación que creaba un registro obligatorio y una federación nacional para supervisar la cría y el uso de estas aves con fines de defensa. Ley de abastecimiento de carnes (1952): un instrumento legal que autorizaba al Ejecutivo nacional a confiscar ganado y clausurar frigoríficos para regular el precio interno de la carne.

un instrumento legal que autorizaba al Ejecutivo nacional a confiscar ganado y clausurar frigoríficos para regular el precio interno de la carne. Ley de premios a la producción de cine en cinta (1968): un beneficio económico para productoras que utilizaran celuloide físico, un insumo obsoleto tras la llegada del formato digital.