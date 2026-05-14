No es un castigo de los dioses ni amenazas de otras personas, el karma es la noción de que la justicia está en nuestra vida implícitamente y siempre se las cobra en vida. No necesariamente es algo malo, eso dependerá de nosotros. De hecho, de esto trata la primera ley del karma que establece la filosofía budista: lo que haces, recibes.

Filosofía budista: la primera ley del karma nos dice que todo lo que sembremos, lo cosecharemos

El Karma sería una especie de juez, una energía invisible resultado de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias según actuemos de una forma u otra y solo nosotros sabemos si eso nos traerá consecuencias buenas o malas.

Para eso, la filosofía budista postuló uno de sus mejores escritos: las leyes del karma. Son doce, pero la primera es la más importante: la ley de causa y efecto. El concepto de leyes del karma nace de esta religión que se basa en conocimientos, hábitos y enseñanzas que, con meditación y los pequeños gestos, nos permiten encaminar una transformación de nuestro yo interior.

ley de causa y efecto, karma, filosofia budista El karma tiene doce leyes, la primera dice que todo lo que nosotros pongamos en el universo, nos vendrá devuelto en algún momento. Fuente: Yoga-et-vedas.com

El karma al ser una energía que nos trasciende, y que es el efecto directo de las acciones de cada individuo, por eso lo que haces, recibes. Es la ley de leyes cuando hablamos del karma. Tenemos como resultado aquello que hemos ido sembrando durante nuestra vida, es decir hace carne el principio causa-efecto: todo lo que haces tiene su retorno. Sobre todo, las cosas malas. El karma se las cobra y te la devuelve multiplicada por 10 cuando se trata de causa-efecto.