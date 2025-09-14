Inicio Sociedad karma
¡No lo sabía!

¿Cuál es tu karma según la inicial de tu nombre?

La primera letra de tu nombre no es casualidad porque revela qué tipo de karma arrastras y cuál es la lección que viniste a aprender en esta vida

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
¿Cuál es tu karma según la inicial de tu nombre?
¿Cuál es tu karma según la inicial de tu nombre?

En distintas tradiciones esotéricas, el nombre propio funciona como un código energético. La inicial, en particular, concentra la primera vibración que te acompaña desde tu nacimiento. Esta letra puede marcar tu carácter, tu destino y, sobre todo, tu karma, entendido como esos aprendizajes pendientes que el universo te invita a trabajar.

Específicamente, según la tradición hindú y budista, el karma se considera la ley de causa y efecto, donde cada acción, pensamiento o palabra tiene repercusiones en el curso de la existencia de una persona. Para calcular el tipo de karma que cada persona viene a cumplir a este mundo solo hay que analizar la inicial del nombre que te pusieron tus padres.

Cuál es tu karma según la inicial de tu nombre

Seguro que en alguna ocasión has oído a alguien decir que la vida “es cuestión de karma”, o que algo bueno o malo le ha sucedido por culpa del karma. Por eso hoy te revelamos cuál es el tuyo:

A, J, S: son personas con mucha fuerza de voluntad, pero con tendencia al orgullo. Su karma es aprender a ser humildes y a escuchar más a los demás.

karma (1)
El karma ense&ntilde;a que cada acci&oacute;n genera una reacci&oacute;n, que puede manifestarse en esta vida o en vidas futuras. Es decir, si hacemos algo malo, probablemente el karma se encargue de devolvernos ese mal acto.

El karma enseña que cada acción genera una reacción, que puede manifestarse en esta vida o en vidas futuras. Es decir, si hacemos algo malo, probablemente el karma se encargue de devolvernos ese mal acto.

B, K, T: quienes tienen esta inicial en su nombre son almas sensibles y protectoras. Su karma es poner límites porque suelen dar demasiado y olvidarse de sí mismas.

C, L, U: se los conoce por ser creativos y sociables. El karma principal es aprender a ser constantes, ya que suelen dispersarse o abandonar proyectos.

D, M, V: si tienes esta inicial en tu nombre, eres práctico y responsable. Tu karma es aprender a soltar el control, no todo depende de vos, y a veces debes confiar en el proceso.

E, N, W: son curiosos y comunicativos. Su karma será saber controlar la ansiedad y evitar vivir corriendo sin disfrutar el presente.

F, O, X: su karma es no idealizar en exceso. Deben aprender a aceptar la realidad tal cual es.

karma (2)
Karma es un concepto espiritual que significa acci&oacute;n o acto, y se refiere a la energ&iacute;a trascendente que se genera a partir de los pensamientos, palabras y acciones de una persona.&nbsp;

Karma es un concepto espiritual que significa acción o acto, y se refiere a la energía trascendente que se genera a partir de los pensamientos, palabras y acciones de una persona.

G, P, Y: son ambiciosas y estratégicas. Su karma es aprender a equilibrar lo material y lo espiritual, sin caer en la obsesión por el éxito.

H, Q, Z: su karma es superar los miedos internos y confiar más en su capacidad para avanzar.

I, R: son sensibles, pero con gran poder de liderazgo. El karma que deberás dejar atrás es manejar la ira y la impaciencia, aprendiendo a guiar desde la calma.

El karma no es un castigo ni debe tomarse como tal, sino que más bien es una oportunidad de evolución personal. Reconocer la vibración de tu inicial puede ayudarte a identificar patrones repetitivos en tu vida, comprender qué lecciones se repiten en tus vínculos y usar tu energía de manera más consciente.

Temas relacionados:

Te puede interesar