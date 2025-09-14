ANSES pagará el beneficio económico de $100.441 por única vez hasta el 10 de octubre

Uno de los tres beneficios económicos de ANSES que se pagan por única vez
ANSES comenzó a pagar el martes 9 de septiembre los correspondientes montos de las asignaciones de pago único y, según el calendario de pagos, se extiende hasta el viernes 10 de octubre (fecha que podría ser modificada por decretarse recientemente como feriado por el "Día a la Diversidad Cultural").
Para cobrar este beneficio económico de ANSES, que es un pago único por matrimonio, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- Estas asignaciones llegaron al noveno mes del año con un aumento del 1,90%, el cual se da mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás
- En el caso de matrimonio, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del nacimiento o fecha de la sentencia de adopción: en septiembre los topes son $2.359.258 y $4.718.516, respectivamente
- La documentación solicitada es DNI de ambos y partida o acta de matrimonio
El trámite se puede iniciar de manera presencial o a través de la Atención Virtual y debe hacerse dentro de un plazo específico posterior a la celebración del matrimonio.
Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos, las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) cobran de la siguiente manera:
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025
Asignación Familiar por Adopción: a quiénes les corresponde y qué requisitos se necesitan
A quiénes les corresponde:
- Trabajadores registrados (SUAF)
- Titulares de la Prestación por Desempleo
- Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
- Trabajadores de temporada
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Requisitos:
- El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES
- Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superarlos topes máximos vigentes al momento del evento
En el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.