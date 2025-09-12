ANSES sigue con su campaña y pone en alerta a los jubilados y titulares de planes sociales

Importante advertencia de ANSES para todos los jubilados y titulares de planes sociales

El motivo de esta concientización se debe a la gran cantidad de estafas que han sufrido diversos beneficiarios de ANSES, sobre todo los jubilados y pensionados. Está claro que los delincuentes tienen como blanco a los adultos mayores.

ANSES, presidido por Fernando Bearzi, explicó que "nunca nos comunicamos para pedir datos personales o bancarios. Si recibís un mensaje por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto pidiéndote estos datos, es posible que te quieran estafar".

ANSES jubilados y pensionados Si fuiste víctima de una estafa o conocés a alguna persona que pasó por una situación de este tipo, hacé la denuncia (puede ser anónima) en mi ANSES, por escrito o personalmente en una oficina.

En el mismo sentido, ANSES recuerda que los únicos canales de atención son el número 130 y Mi ANSES, además de la Atención Virtual del sitio. "Son los únicos que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea".

Por otro lado, ANSES señaló que todos los trámites que se realizan en el organismo son gratis, por lo que advirtieron también sobre los ofrecimientos de gestores e intermediarios, que si bien pueden intervenir, no son necesarios.

ANSES: información útil para evitar estafas

Desde ANSES nunca se van a comunicar para pedir datos personales o bancarios. Si recibís un mensaje por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto pidiéndote estos datos, es posible que te quieran estafar.

Tené en cuenta las siguientes recomendaciones de ANSES para evitar las estafas:

Nuestros canales de atención oficiales son el número de telefono gratuito 130, mi ANSES (web y app) y la Atención Virtual. Son los únicos que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea. Los dos últimos operan en un entorno seguro al que solo se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

(web y app) y la Atención Virtual. Son los únicos que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea. Los dos últimos operan en un entorno seguro al que solo se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Todos los trámites de la ANSES son gratuitos. No es necesario que un gestor o intermediario haga los trámites por vos.

son gratuitos. No es necesario que un gestor o intermediario haga los trámites por vos. Nunca pedimos por ningún medio (ya sea por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería) datos bancarios confidenciales como claves de homebanking o cualquier otra información personal.

Nunca sigas las instrucciones de personas que piden que cambies tus claves de homebanking por teléfono.

Si te piden tus datos personales o bancarios en nombre de ANSES , hacé la denuncia.

, hacé la denuncia. Jamás publiques tus datos personales en posteos públicos ni en foros de redes sociales, ni siquiera las de ANSES.

Cuándo corresponde hacer un reclamo en ANSES

Antes de hacer un reclamo, tené en cuenta que ANSES dispone de un tiempo máximo estipulado para resolver tus trámites, dependiendo de su complejidad.

Podés hacer un reclamo formal cuando los plazos máximos de realización de los trámites y gestiones no se hayan cumplido. Por ejemplo, si no se liquidó tu prestación en tiempo y forma, no recibiste la resolución de tu jubilación o pensión o la atención que recibiste no fue satisfactoria.

Tené en cuenta que a través de los reclamos y sugerencias no es posible iniciar nuevos trámites o solicitar asesoramiento.

Si necesitás realizar una consulta informativa o iniciar un trámite o gestión, consultá los canales de atención disponibles.