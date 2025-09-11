Inicio Sociedad ANSES
ANSES

¡Atención pensionados! ANSES confirmó cuándo van a cobrar en octubre 2025

ANSES dio a conocer las fechas del calendario de pagos para el décimo mes del año y los pensionados (Pensiones No Contributivas y PUAM) ya saben cuando cobran

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
ANSES oficializó el calendario de pagos de octubre 2025 para todos los pensionados.

ANSES oficializó el calendario de pagos de octubre 2025 para todos los pensionados.

Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social está llevando a cabo los principales depósitos de septiembre, la ANSES ya tiene todo preparado para octubre 2025 y oficializó las fechas de cobro para los pensionados con la confirmación oficial del calendario de pagos. Los haberes del décimo mes del año van a llegar con aumento -por decreto-, y un nuevo bono extra.

Los pensionados de ANSES, tanto las Pensiones No Contributivas (PNC) como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), van a recibir en octubre un nuevo incremento mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24). Los aumentos son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, para este caso es la inflación de agosto.

ANSES-calendario-de-pagos-2
Seg&uacute;n el calendario de pagos de ANSES para octubre 2025, los pensionados cobran dependiendo de la terminaci&oacute;n de cada DNI a partir del mi&eacute;rcoles 8.

Según el calendario de pagos de ANSES para octubre 2025, los pensionados cobran dependiendo de la terminación de cada DNI a partir del miércoles 8.

ANSES oficializó el calendario de pagos de octubre 2025 para todos los pensionados

La actual gestión de ANSES marcó la diferencia con las anteriores administraciones y antes de finalizar el 2024 confirmó el calendario de pagos de todo el 2025 para los pensionados (Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor).

Para octubre los haberes de los pensionados, jubilados y diferentes asignaciones van a tener un nuevo aumento por movilidad. Tras confirmarse la inflación de agosto, el incremento para el décimo mes del año será del 1,90%. Además, algunos beneficiarios de ANSES van a recibir el bono extra de $70.000.

ANSES-calendario-de-pagos-1
Los pensionados de ANSES, tanto las Pensiones No Contributivas (PNC) como la Pensi&oacute;n Universal para el Adulto Mayor (PUAM), van a recibir en octubre un nuevo incremento mediante la f&oacute;rmula de movilidad (Decreto 274/24).

Los pensionados de ANSES, tanto las Pensiones No Contributivas (PNC) como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), van a recibir en octubre un nuevo incremento mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24).

Según el calendario de pagos de ANSES para octubre 2025, los distintos titulares de las Pensiones No Contributivas cobran, dependiendo de la terminación de cada documento, desde el miércoles 8 al viernes 10; mientras que los jubilados y pensionados van a cobrar del 8 al 28 del mismo mes.

De igual manera habrá que estar atento porque el calendario de pagos podría sufrir un cambio luego que el gobierno de Javier Milei habilitara (mediante resolución) el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10, para tener en Argentina un nuevo fin de semana largo.

ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

Se espera que antes que finalice septiembre ANSES confirme el cambio en el calendario de pagos de los pensionados. La modificación se daría para aquellos beneficiarios que tienen terminación de DNI en 8 y 9, ya que al ser trasladado el feriado del 12 al 10 no recibirían el pago ese día.

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en octubre:

  • A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0 y 1
  • A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 y 3
  • A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4 y 5
  • A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6 y 7
  • A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8 y 9 (esta fecha es la cambiaría)

Por otro lado, ANSES también confirmó los días de cobro de los jubilados y pensionados:

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en octubre

  • A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0
  • A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 1
  • A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 (esta fecha es la cambiaría)
  • A partir del lunes 13 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 3
  • A partir del martes 14 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4
  • A partir del miércoles 15 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 5
  • A partir del jueves 16 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6
  • A partir del viernes 17 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 7
  • A partir del lunes 20 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8
  • A partir del martes 21 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 9

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en octubre

  • A partir del miércoles 22 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0 y 1
  • A partir del jueves 23 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 y 3
  • A partir del viernes 24 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4 y 5
  • A partir del lunes 27 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6 y 7
  • A partir del martes 28 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8 y 9

Temas relacionados:

Te puede interesar