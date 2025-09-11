¡Atención pensionados! ANSES confirmó cuándo van a cobrar en octubre 2025

Para octubre los haberes de los pensionados, jubilados y diferentes asignaciones van a tener un nuevo aumento por movilidad. Tras confirmarse la inflación de agosto, el incremento para el décimo mes del año será del 1,90%. Además, algunos beneficiarios de ANSES van a recibir el bono extra de $70.000.

ANSES-calendario-de-pagos-1 Los pensionados de ANSES, tanto las Pensiones No Contributivas (PNC) como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), van a recibir en octubre un nuevo incremento mediante la fórmula de movilidad (Decreto 274/24).

Según el calendario de pagos de ANSES para octubre 2025, los distintos titulares de las Pensiones No Contributivas cobran, dependiendo de la terminación de cada documento, desde el miércoles 8 al viernes 10; mientras que los jubilados y pensionados van a cobrar del 8 al 28 del mismo mes.

De igual manera habrá que estar atento porque el calendario de pagos podría sufrir un cambio luego que el gobierno de Javier Milei habilitara (mediante resolución) el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10, para tener en Argentina un nuevo fin de semana largo.

ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

Se espera que antes que finalice septiembre ANSES confirme el cambio en el calendario de pagos de los pensionados. La modificación se daría para aquellos beneficiarios que tienen terminación de DNI en 8 y 9, ya que al ser trasladado el feriado del 12 al 10 no recibirían el pago ese día.

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en octubre:

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0 y 1

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 y 3

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4 y 5

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6 y 7

A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8 y 9 (esta fecha es la cambiaría)

Por otro lado, ANSES también confirmó los días de cobro de los jubilados y pensionados:

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en octubre

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 1

A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 (esta fecha es la cambiaría)

A partir del lunes 13 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 3

A partir del martes 14 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4

A partir del miércoles 15 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 5

A partir del jueves 16 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6

A partir del viernes 17 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 7

A partir del lunes 20 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8

A partir del martes 21 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 9

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo en octubre