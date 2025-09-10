Inicio Sociedad ANSES
Nueva inflación confirmada: este será el próximo aumento de ANSES para jubilados, pensionados y asignaciones

El INDEC oficializó en porcentaje de inflación, y con ello, ANSES dio a conocer de cuánto será el aumento a jubilados, pensionados y asignaciones en octubre

Facundo Mezzabotta
Facundo Mezzabotta
ANSES recibió la novedad más importante para el mes de octubre, a pesar de encontrarse pagando los haberes de cada prestación social, correspondiente a septiembre. El INDEC hizo oficial el porcentaje de inflación, y con ello se adelantó el número que impactará como próximo aumento de jubilados, pensionados y asignaciones sociales.

Se mantuvieron los porcentajes por debajo del 2% de inflación. A partir de este índice, ANSES ha dado a conocer el valor que impactará como aumento del mes de octubre para jubilados, pensionados, asignaciones sociales y algunos bonos.

La inflación del INDEC, impacta directamente en los próximos haberes de ANSES.

INDEC confirmó la inflación de agosto: cómo impacta en el aumento de ANSES de octubre

Como suele ocurrir a mediados de cada mes, el INDEC refleja el informe en el que se da a conocer el porcentaje de inflación, correspondiente a dos meses previos. En esta ocasión, el número que fue anunciado por el organismo nacional, corresponde al mes de agosto.

Entre los puntos que el INDEC tiene en cuenta para calcular el porcentaje de inflación, aparecen los siguientes rubros:

  • Servicios y seguros financieros
  • Transporte
  • Salud
  • Vivienda, servicios y combustibles
  • Restaurantes y hoteles
  • Alimentos
  • Educación

Hay que saber que este indicador es de suma importancia para ANSES, y es que desde julio del 2024, toma al porcentaje de inflación como base para calcular el próximo aumento para jubilados, pensionados, asignaciones sociales y algunos bonos. Esto surgió a partir de cambios del gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Movilidad.

Jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES, esperan la llegada del dato de inflación del INDEC cada mitad de mes.

De acuerdo a lo anunciado por el INDEC, el nuevo porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, correspondiente al mes de agosto, es del 1,9%.

Es importante recordar que el INDEC ya venía con una racha de 3 meses seguidos con un porcentaje de inflación menor al 2%.

Estos serán los nuevos montos de ANSES para octubre

Con la confirmación del porcentaje de inflación otorgado por el INDEC, se conoció que, con un aumento del mismo número para cada prestación de ANSES, los montos en octubre quedarán de la siguiente manera:

En el caso de jubilados y pensionados de ANSES, además del aumento, recibirán un interesante extra.

  • Jubilación mínima: $326.362 + $70.000 = $396.362
  • Jubilación máxima: $2.195.498,72
  • Pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $261.089,91 + $70.000 = $331,089.91
  • Pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y por vejez: $228.453,71 + $70.000 = $298.453.71
  • AUH: $117.274,67
  • AUH con discapacidad: $381.865,15
  • SUAF: $58.642,43

