ANSES confirmó el pago de una compensación económica en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que esta semana pagará una compensación económica a uno de los sectores más castigados en los últimos años.

Según explicaron desde ANSES, el pago de compensación económica, o bono, tiene como fin que este sector, que se trata de los jubilados, no pierdan poder adquisitivo.

De qué se trata la compensación económica de ANSES

Esta compensación económica de ANSES tiene como destinatarios a todos aquellos jubilados que cobran la mínima o apenas por encima de esta. También la van a recibir pensionados.

Desde el gobierno de Javier Milei señalaron que es de $70.000 y que se comenzará a pagar este lunes 8 de septiembre, según la terminación del DNI.

Asimismo, desde ANSES manifestaron que se trata de una ayuda económica que permitirá que no decaiga el poder adquisitivo y agregaron que se mantendrá hasta fin de año. En ese sentido, se espera que en el 2026 se siga pagando pero con un monto superior.

ANSES: montos a cobrar por jubilados y pensionados con la compensación económica

Con esta ayuda económica, los montos que ANSES pagará a jubilados y pensionados son los siguientes:

  • Jubilados que cobran la mínima: $390.277,17
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):$326.221,74
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02
  • Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17.
ANSES: fechas de pago a jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con los montos a pagar ya confirmados, el calendario de pago de ANSES en septiembre, es este:

Jubilación mínima y pensiones

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

