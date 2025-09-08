Desde el gobierno de Javier Milei señalaron que es de $70.000 y que se comenzará a pagar este lunes 8 de septiembre, según la terminación del DNI.

Asimismo, desde ANSES manifestaron que se trata de una ayuda económica que permitirá que no decaiga el poder adquisitivo y agregaron que se mantendrá hasta fin de año. En ese sentido, se espera que en el 2026 se siga pagando pero con un monto superior.

ANSES: montos a cobrar por jubilados y pensionados con la compensación económica

Con esta ayuda económica, los montos que ANSES pagará a jubilados y pensionados son los siguientes:

Jubilados que cobran la mínima: $390.277,17

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $294.194,02

Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17.

ANSES: fechas de pago a jubilados y pensionados en septiembre 2025

Con los montos a pagar ya confirmados, el calendario de pago de ANSES en septiembre, es este:

Jubilación mínima y pensiones

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima