La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que esta semana pagará una compensación económica a uno de los sectores más castigados en los últimos años.
Según explicaron desde ANSES, el pago de compensación económica, o bono, tiene como fin que este sector, que se trata de los jubilados, no pierdan poder adquisitivo.
Esta compensación económica de ANSES tiene como destinatarios a todos aquellos jubilados que cobran la mínima o apenas por encima de esta. También la van a recibir pensionados.
Desde el gobierno de Javier Milei señalaron que es de $70.000 y que se comenzará a pagar este lunes 8 de septiembre, según la terminación del DNI.
Asimismo, desde ANSES manifestaron que se trata de una ayuda económica que permitirá que no decaiga el poder adquisitivo y agregaron que se mantendrá hasta fin de año. En ese sentido, se espera que en el 2026 se siga pagando pero con un monto superior.
Con esta ayuda económica, los montos que ANSES pagará a jubilados y pensionados son los siguientes:
Con los montos a pagar ya confirmados, el calendario de pago de ANSES en septiembre, es este:
Jubilación mínima y pensiones
Jubilados y pensionados que superan la mínima