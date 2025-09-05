ANSES ajusta los haberes de los jubilados: cuánto será lo mínimo y máximo que van a cobrar en septiembre

Este ajuste de ANSES será del 1,9% y afectará a todos los jubilados, incluyendo a aquellos que cobran los montos más altos.
Con el incremento de ANSES confirmado, se actualizaron los montos que van a cobrar los jubilados, tanto aquellos que cobran la mínima como los que ganan la máxima. Estos nuevos montos son:
En el caso de aquellos jubilados que ganan la mínima, también van a cobrar un bono para aumentar los ingresos y que no se pierda poder adquisitivo, explicaron desde ANSES.
Este bono va a ser de $70.000 y asegurará un ingreso mínimo de $390.277,17 a todos los jubilados, confirmaron desde el organismo social.
Con las modificaciones hechas en el calendario de pago de ANSES, las fechas de cobro para todos los jubilados son las siguientes:
Fechas de pago de Jubilaciones que no superen el haber mínimo
Fechas de pago de Jubilaciones que superen el haber mínimo
Si bien, ANSES aún no ha confirmado de cuánto sería el aumento en octubre, sí se sabe que este será equivalente a la inflación que haya existido en agosto.
En ese sentido, las consultoras privadas han adelantado que la inflación estuvo alrededor del 2,1%, por lo que ese sería el aumento que ANSES daría a los jubilados y al resto de los beneficiarios en octubre.