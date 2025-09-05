ANSES ajusta los haberes de los jubilados: cuánto será lo mínimo y máximo que van a cobrar en septiembre

Jubilados que cobran la mínima: $320.277,177.

Jubilados que cobran la máxima: $2.155.162,17.

En el caso de aquellos jubilados que ganan la mínima, también van a cobrar un bono para aumentar los ingresos y que no se pierda poder adquisitivo, explicaron desde ANSES.

Este bono va a ser de $70.000 y asegurará un ingreso mínimo de $390.277,17 a todos los jubilados, confirmaron desde el organismo social.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Con las modificaciones hechas en el calendario de pago de ANSES, las fechas de cobro para todos los jubilados son las siguientes:

Fechas de pago de Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

ANSES: de cuánto sería el aumento a jubilados en octubre

Si bien, ANSES aún no ha confirmado de cuánto sería el aumento en octubre, sí se sabe que este será equivalente a la inflación que haya existido en agosto.

En ese sentido, las consultoras privadas han adelantado que la inflación estuvo alrededor del 2,1%, por lo que ese sería el aumento que ANSES daría a los jubilados y al resto de los beneficiarios en octubre.