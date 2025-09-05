Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso cloacal en Los Corralitos

Obra Cloacas y desborde en Los Corralitos (5).jpg A fines del año pasado colapsó la colectora cloacal en 2 de Mayo y Severo del Castillo, durante meses los vecinos padecieron malos olores y líquidos cloacales en la vía pública. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Desde ese entonces la comuna de Calvente realiza inspecciones y un monitoreo, además de tareas de limpieza y desinfección.

"Que de conformidad a lo dispuesto por el inciso 25 del art. 105, de la ley 1079 es facultad del Sr. Intendente Municipal velar por la higiene del municipio, comprendiéndose en ellas especialmente la limpieza, la desinfección del aire, de las aguas, … y en general, la adopción de todas las medidas tendientes a evitar las epidemias, disminuir sus estragos y remover las causas que las produzcan o las mantengan y todas las demás medidas que concurran a asegurar la salud y el bienestar de la población…"reza el decreto y se agrega que, la disposición busca "velar por la higiene del municipio, comprendiéndose en él especialmente la limpieza, la desinfección del aire, de las aguas, de las habitaciones y parajes malsanos…aquellas que por su calidad y condiciones fuesen perjudiciales a la salud…”

Contaminación por agua servida en Los Corralitos, Guaymallén.jpeg La Municipalidad de Guaymallén y AYSAM acordaron obras viales y de saneamiento, tras el colapso cloacal.

Las obras que se acordaron tras el colapso cloacal en Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén y AYSAM firmaron dos acuerdos que tienen por fin transformar la infraestructura vial y de saneamiento del departamento.

Uno de los convenios trata de la intersección de calles 2 de Mayo y Severo del Castillo y el otro corresponde a la recuperación integral de la calle San Francisco del Monte, en el tramo que va desde carril Ponce hasta el límite este del departamento.

El otro acuerdo firmado entre Guaymallén y AYSAM tiene que ver con la recuperación integral de la calle San Francisco del Monte, una arteria estratégica también para Maipú y Godoy Cruz.

La inversión superará los $744 millones entre 2025 y 2026. AYSAM aportará los costos básicos y las actualizaciones de precios, mientras que la Municipalidad licitará, ejecutará y certificará los trabajos.