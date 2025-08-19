Acordaron obras para recuperar la esquina de Corralitos en la que colapsaron las cloacas

Sobre la situación de la calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, afectada por el desborde de cloacas, Calvente explicó que se trata de una zona que “ha sufrido durante años las consecuencias del colector Humberto Primo saturado, que recibe aportes indebidos de desagües pluviales”.

El intendente de Guaymallén señaló que los desbordes que afectan la vida de los vecinos son producto de una "mala praxis de conexiones ilegales que terminan sedimentando los caños”.

Actualmente, AYSAM está llevando a cabo tareas de limpieza a través de una empresa brasileña especialmente contratada para tal fin; pero una vez que esos trabajos finalicen, “encararemos la recuperación urbana integral de la calzada, las veredas y los servicios”.

Mingorance, en tanto, destacó el convenio y buscó llevar tranquilidad a los vecinos ante la preocupación por una posible contaminación, producto del vuelco de efluentes cloacales: “AYSAM realiza controles diarios en los vuelcos al Pescara y los resultados son claros, no hay contaminación ni denuncias de vecinos ni productores. Eso se confirma también con los estudios epidemiológicos del Ministerio de Salud, que no registran casos por encima de lo habitual en la zona norte de la provincia. Estamos actuando con responsabilidad y transparencia, pensando tanto en la salud de la población como en la recuperación urbana”.

canal pescara aysam cloacas colapso Tareas de limpieza que realiza AYSAM en Corralitos, tras el desborde de cloacas. Foto: AYSAM

La obra en calle San Francisco del Monte

El otro acuerdo firmado entre Guaymallén y AYSAM tiene que ver con la recuperación integral de la calle San Francisco del Monte, una arteria estratégica también para Maipú y Godoy Cruz.

La inversión superará los $744 millones entre 2025 y 2026. AYSAM aportará los costos básicos y las actualizaciones de precios, mientras que la Municipalidad licitará, ejecutará y certificará los trabajos.

“Estamos en el corazón de una intervención integral largamente esperada. Hablamos de más de 1.200 metros lineales, con una inversión superior a los $2.500 millones, en una obra donde confluyen cinco entidades: Guaymallén, Maipú, Irrigación, Vialidad y AYSAM”, expresó Marcos Calvente.

El convenio marco que se firmó a fines del año pasado asegura la participación de cada organismo en el proyecto. El de este martes, con AYSAM en particular, “define la mecánica de financiamiento que permitirá que los recursos invertidos por el Municipio en infraestructura específica de saneamiento sean devueltos por la empresa”.

Humberto Mingorance ratificó que el organismo ya destinó los fondos a Guaymallén “para que solvente los gastos en materia de agua y saneamiento”. Ese mismo esquema de financiamiento es el que seguirán el resto de los entes públicos para la realización integral de la obra.