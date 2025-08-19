La frase de la filosofía romana para afrontar las adversidades: ¿Qué significa "Per aspera ad astra"?

El antecedente más claro de esta idea se encuentra en los escritos del filósofo romano Séneca (siglo I d.C.). En su tragedia Hercules Furens aparece la frase: “Non est ad astra mollis e terris via”, que significa “No hay un camino fácil de la tierra a las estrellas”. Con ello, Séneca transmitía que alcanzar la grandeza, ya sea en la virtud o en los logros humanos, requiere sacrificio y disciplina.

Filosofia (1).jpg Las Cartas a Lucilio han sido textos estoicos ampliamente leídos durante mucho tiempo.

Filosofía: ¿Cómo se utiliza esta frase en la actualidad?

En la época moderna, esta frase se consolidó como lema en instituciones militares y académicas. Varias fuerzas aéreas y academias del mundo lo han adoptado, destacando su relación con el cielo y las alturas. Por ejemplo, es el lema de la Fuerza Aérea de Kansas en Estados Unidos y de la Royal Canadian Air Force. En este contexto, la frase de la filosofía recuerda que la disciplina y la perseverancia son esenciales para conquistar los cielos.

Más adelante, con la llegada de la era espacial, la frase adquirió un nuevo y poderoso significado. Pasó de ser una metáfora moral a una expresión literal: para llegar realmente a las estrellas, la humanidad debía enfrentar innumerables dificultades tecnológicas, económicas y humanas. No es casual que esta máxima se cite con frecuencia en discursos y conmemoraciones relacionadas con la exploración del espacio, ya que resume el espíritu de sacrificio y ambición que caracteriza a los avances científicos más grandes.