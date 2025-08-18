Las frases de la filosofía griega han trascendido los siglos como expresiones que condensan sabiduría en pocas palabras, capaces de desafiar a reyes y gobernantes. La antigua Grecia, cuna del pensamiento filosófico, nos dejó máximas sobre la virtud, la prudencia, la libertad y la independencia, enseñanzas que siguen vigentes hoy.
La frase de filosofía griega que dejó sin palabras a un líder del Imperio Macedonio
Las frases de la filosofía griega, como la del filósofo Diógenes ante Alejandro Magno, han perdurado por siglos por condensar sabiduría sobre virtud, libertad e independencia que sigue vigente hoy.