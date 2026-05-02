Murió el mendocino Roque Avallay, legendario goleador y campeón en Huracán e Independiente

Deportivo Maipú despidió a Roque Avallay

"El Club Deportivo Maipú lamenta profundamente el fallecimiento de Roque Avallay. Despedimos con enorme tristeza al destacado futbolista mendocino surgido de nuestra institución, donde dio sus primeros pasos y comenzó a forjar una carrera que lo llevaría a lo más alto del fútbol argentino. Desde el club acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, recordando con orgullo a quien supo vestir y representar nuestros colores".

avallay 8

¡Toque Globo Toque..Que los goles los hace el Roque!

Roque Alberto Avallay llegó al club de Parque Patricios en 1970, tras haber jugado en Maipú, ganar la Copa Libertadores de 1965 con Independiente de Avellaneda y vestir la camiseta de Newell's Old Boys de Rosario. En el Globo, con la dirección técnica de César Luis Menotti se consagró campeón con el histórico equipo de Huracán del 73. La hinchada entonaba el cántico “¡Globo toque…Globo toque… Que los goles los hace el Roque!” y así fue hasta el año 1975 dejando un saldo de 181 partidos jugados y 59 tantos.

avallay 7 Roque con Pelé en un cruce entre Santos y Huracán.

Jugó 15 partidos en la Selección argentina y pasó por Atlanta, salvó a Chacarita del descenso con sus goles, y llegó Racing donde no solo le marcó dos goles a River sino que fue goleador del Nacional 1977 (12 goles) y el Metropolitano del 78 (17 conquistas).

Tras una salida polémica de la Academia volvió en 1979 a Huracán donde se retiró y trabajó luego como técnico en las inferiores.

avallay 1

La trayectoria de Roque Avallay