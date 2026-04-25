Torneo Apertura: San Lorenzo dio un paso adelante e Independiente uno atrás rumbo a los playoffs

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2047843112416870727&partner=&hide_thread=false QUE CABEZAZO DE RODRIGO AUZMENDI.



SAN LORENZO LE GANA 1-0 A PLATENSE. pic.twitter.com/kMhimyoK9O — JS (@juegosimple__) April 25, 2026

Por su parte, el Independiente de Avellaneda de Gustavo Quinteros fue superado de visitante por Deportivo Riestra y quedó penúltimo entre los 8 candidatos del Grupo A a los playoffs. Los defensores Mariano Bracamonte (13') y Pedro Ramírez (80') fueron los autores de los goles del Malevo.

futbol-independiente-riestra-gustavo quinteros No lo puede creer. Gustavo Quinteros sufrió los errores de los jugadores de Independiente y criticó fallas arbitrales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2047774003574579390&partner=&hide_thread=false "Valdez":

Por comentarios sobre el gol de Deportivo Riestra a Independiente en el #TorneoApertura pic.twitter.com/8Gh9tJSsaz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 24, 2026

La jornada del viernes de la 16ª fecha trajo los empate de Racing, de local, contra Barracas (1 a 1), y de Lanús con Central Córdoba (0 a 0); y una nueva derrota en casa de Estudiantes de Río Cuarto (2 a 1) frente a Rosario Central.

San Lorenzo, dirigidos por Walter Zunino aprovecharon la derrota de Defensa y Justicia por 4 a 0 ante Boca, y la caída de Independiente frente a Riestra para acercarse a la clasificación a la siguiente instancia. El martes a las 19 recibirá al Santos de Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

La bronca de Quinteros para con el arbitraje y el juego del rival

Si bien el entrenador de Independiente Gustavo Quintero hizo un mea culpa diciendo "Tenemos que jugar mejor”, en conferencia de prensa, fue más allá tras la derrota ante Riestra y consideró que el ganador se sostuvo a partir de la fricción, los cortes permanentes y las segundas jugadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047800489471791341&partner=&hide_thread=false ¡NO SABÍA QUÉ MÁS PEDIR! Gustavo Quinteros pidió offside, chequeo de VAR y hasta falta en el segundo de Riestra ante Independiente por la fecha 16 del #TorneoApertura. ¡NO LO PODÍA CREER EL DT DEL ROJO! pic.twitter.com/bRITmA7ag7 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

La queja más agria del DT del Rojo vino por el segundo gol de Pedro Ramírez, acción en la que Quinteros reclamó una posible posición adelantada previa. Allí cargó contra el uso del VAR y dejó una frase fuerte por la falta de revisión. "Olvidate que te van a llamar", le dijo al árbitro.

Resultados del viernes por la 16ª fecha del Torneo Apertura