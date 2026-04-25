Por la 16ª fecha San Lorenzo logró este viernes por la noche un importante triunfo por 1 a 0 ante Platense, que lo afirma en el lote de ocho a los playoffs del Grupo A. En tanto otro "grande", Independiente de Avellaneda, sufrió un duro revés en su visita a Riestra y quedó comprometido.
Torneo Apertura: San Lorenzo dio un paso adelante e Independiente uno atrás rumbo a los playoffs
Este viernes, por la 16ª fecha del Torneo Apertura, San Lorenzo le ganó a Platense, mientras que Independiente cayó ante Riestra. Resumen de la fecha
San Lorenzo e Independiente luchan por un lugar en los playoffs
En la continuidad de la ronda del Torneo Apertura, el equipo de San Lorenzo, se impuso ajustadamente por 1 a 0 en su visita a Platense en Vicente López, con un gol de Rodrigo Auzmendi, a los 27' del primer tiempo, asistido por Matías Reali.
Por su parte, el Independiente de Avellaneda de Gustavo Quinteros fue superado de visitante por Deportivo Riestra y quedó penúltimo entre los 8 candidatos del Grupo A a los playoffs. Los defensores Mariano Bracamonte (13') y Pedro Ramírez (80') fueron los autores de los goles del Malevo.
La jornada del viernes de la 16ª fecha trajo los empate de Racing, de local, contra Barracas (1 a 1), y de Lanús con Central Córdoba (0 a 0); y una nueva derrota en casa de Estudiantes de Río Cuarto (2 a 1) frente a Rosario Central.
San Lorenzo, dirigidos por Walter Zunino aprovecharon la derrota de Defensa y Justicia por 4 a 0 ante Boca, y la caída de Independiente frente a Riestra para acercarse a la clasificación a la siguiente instancia. El martes a las 19 recibirá al Santos de Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.
La bronca de Quinteros para con el arbitraje y el juego del rival
Si bien el entrenador de Independiente Gustavo Quintero hizo un mea culpa diciendo "Tenemos que jugar mejor”, en conferencia de prensa, fue más allá tras la derrota ante Riestra y consideró que el ganador se sostuvo a partir de la fricción, los cortes permanentes y las segundas jugadas.
La queja más agria del DT del Rojo vino por el segundo gol de Pedro Ramírez, acción en la que Quinteros reclamó una posible posición adelantada previa. Allí cargó contra el uso del VAR y dejó una frase fuerte por la falta de revisión. "Olvidate que te van a llamar", le dijo al árbitro.
Resultados del viernes por la 16ª fecha del Torneo Apertura
- Platense 0- San Lorenzo 1
- Riestra 22- Independiente 0
- Lanús 0- Central Córdoba 0
- Estudiantes (RC) 1- Rosario Central 2
- Racing 1- Barracas 1