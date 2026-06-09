Real Madrid reveló que hizo una oferta millonaria por Julián Álvarez y la respuesta del Atlético fue tajante

Con la relección en el bolsillo el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, tiene al delantero argentino como uno de sus elegidos de cara a la próxima temporada.

La viabilidad de la operación asoma compleja debido al altísimo costo de la cláusula de rescisión (500 millones de euros) y al profundo conflicto de intereses que generaría para el Atlético de Madrid verse obligado a transferir a su máxima figura directamente a su eterno rival de la capital.

Cuánto tendría que pagar el Real Madrid por Julián Álvarez

"Vamos a hacer una oferta importante, de unos 150 millones por lo menos. Lo suyo es que sea del centro del campo para arriba", había anunciado de forma contundente la máxima autoridad del Real Madrid en las horas previas al comunicado.

A fin de mantener el suspenso y descartar ciertos nombres que circulaban con fuerza en las páginas de la prensa deportiva, el directivo se encargó de colocar límites precisos a la danza de nombres. El propio presidente aclaró: "Y no es Haaland. Y no es de la Premier".

julian alvarez 1 Julián Álvarez podría ser transferido a su máximo rival.

El dilema del Atlético de Madrid con Julián Álvarez

La irrupción del Real Madrid en la escena deportiva plantea un panorama sumamente incómodo para las autoridades del Atlético de Madrid. Para la escuadra colchonera, desprenderse de la pieza fundamental de su estructura ofensiva representa un golpe futbolístico duro, pero que este destino sea la vereda de enfrente incrementa la gravedad del asunto.

La directiva del conjunto rojiblanco evalúa con suma cautela los pasos a seguir ante la presión de los aficionados y el costo político de reforzar directamente al clásico adversario de toda la vida sitúan a la dirigencia frente a una encrucijada histórica.

Las próximas semanas del mercado serán determinantes para dilucidar si las gestiones de la Casa Blanca avanzan con éxito o si se disipan con el correr de los días. Por lo pronto, el nombre de Julián Álvarez ya se ha ganado el lugar principal en la consideración del club merengue, inaugurando oficialmente la gran novela del fútbol continental.