Gimnasia y Esgrima volvió al Víctor Legrotaglie tras un largo parate y sus hinchas no faltaron a la cita

Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar este viernes tras un largo receso y debuta como local en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
Gimnasia y Esgrima vuelve a la competencia este viernes tras el largo receso y tiene su estreno de local en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero
Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar este viernes tras un largo receso y debuta como local en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
En el estadio Víctor Legrotaglie se espera una buena convocatoria de simpatizantes del Lobo para disfrutar de una tarde soleada en el Parque General San Martín.
Los hinchas volverán al estadio blanquinegro después de una larga espera teniendo en cuenta que el último partido como locales fue el pasado 5 de mayo ante Defensa y Justicia (ganó 2 a 1)
Germán Guiffrey es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de cara al Torneo Clausura 2026. El defensor ya está en Mendoza y llega proveniente de Tigre donde no tuvo continuidad.
El ex Gimnasia La Plata y Audax Italiano de Chile, tiene 28 años, firmó un contrato de 18 meses y el lunes ya se entrenará a las órdenes de Darío Franco.
Tras el arranque de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el Lobo se presentará frente a San Lorenzo el próximo martes a las 19, en el Nuevo Gasómetro.
Luego del encuentro ante el Ciclón jugará por la 3ra fecha el sábado 1 de agosto a las 15.30 ante Unión de Santa Fe, en el estadio Víctor Legrotaglie.