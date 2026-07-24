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Gimnasia y Esgrima volvió al Víctor Legrotaglie tras un largo parate y sus hinchas no faltaron a la cita

Gimnasia y Esgrima vuelve a la competencia este viernes tras el largo receso y tiene su estreno de local en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Lobo volvió al Legrotaglie.

El Lobo volvió al Legrotaglie.

Foto: Martín Pravata/UNO

Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar este viernes tras un largo receso y debuta como local en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

En el estadio Víctor Legrotaglie se espera una buena convocatoria de simpatizantes del Lobo para disfrutar de una tarde soleada en el Parque General San Martín.

Los hinchas del Lobo acompa&ntilde;aron al equipo como de costumbre.

Los hinchas del Lobo acompañaron al equipo como de costumbre.

Los hinchas volverán al estadio blanquinegro después de una larga espera teniendo en cuenta que el último partido como locales fue el pasado 5 de mayo ante Defensa y Justicia (ganó 2 a 1)

La voz de los hinchas de Gimnasia

Germán Guiffrey es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima

Germán Guiffrey es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de cara al Torneo Clausura 2026. El defensor ya está en Mendoza y llega proveniente de Tigre donde no tuvo continuidad.

El ex Gimnasia La Plata y Audax Italiano de Chile, tiene 28 años, firmó un contrato de 18 meses y el lunes ya se entrenará a las órdenes de Darío Franco.

La seguidilla de Gimnasia y Esgrima en el torneo Clausura

Tras el arranque de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el Lobo se presentará frente a San Lorenzo el próximo martes a las 19, en el Nuevo Gasómetro.

Porretta, de traje, en el campo de juego.

Porretta, de traje, en el campo de juego.

Luego del encuentro ante el Ciclón jugará por la 3ra fecha el sábado 1 de agosto a las 15.30 ante Unión de Santa Fe, en el estadio Víctor Legrotaglie.

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