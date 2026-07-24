Gimnasia y Esgrima volvió al Víctor Legrotaglie tras un largo parate y sus hinchas no faltaron a la cita

La voz de los hinchas de Gimnasia

Germán Guiffrey es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima

Germán Guiffrey es el nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima de cara al Torneo Clausura 2026. El defensor ya está en Mendoza y llega proveniente de Tigre donde no tuvo continuidad.

El ex Gimnasia La Plata y Audax Italiano de Chile, tiene 28 años, firmó un contrato de 18 meses y el lunes ya se entrenará a las órdenes de Darío Franco.

La seguidilla de Gimnasia y Esgrima en el torneo Clausura

Tras el arranque de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el Lobo se presentará frente a San Lorenzo el próximo martes a las 19, en el Nuevo Gasómetro.

Porretta, de traje, en el campo de juego. Foto: Martín Pravata/UNO

Luego del encuentro ante el Ciclón jugará por la 3ra fecha el sábado 1 de agosto a las 15.30 ante Unión de Santa Fe, en el estadio Víctor Legrotaglie.