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Oficial: Ángel Correa es nuevo jugador de River

River destrabó la negociación con Tigres de México y Ángel Correa se convirtió en nuevo futbolista del club de Núñez

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Ángel Correa es nuevo jugador de River. 

Ángel Correa es nuevo jugador de River. 

Finalmente la novela tuvo un buen desenlace para River y Ángel Correa se convirtió en nuevo jugador del Millonario. El elenco de Núñez logró destrabar la negociación con Tigres de México y el equipo del Chacho Coudet tendrá un nuevo campeón del mundo entre sus filas.

River hizo oficial la llegada de Ángel Correa a través de un comunicado.

River oficializó a Ángel Correa como nuevo jugador.

River oficializó a Ángel Correa como nuevo jugador.

Ángel Correa es nuevo jugador de River

Luego de varias idas y vueltas, en las que el conjunto mexicano fue cambiándole las condiciones a la dirigencia millonaria para poder concretar el fichaje, finalmente la negociación se destrabó y Ángel Correa vestirá la camiseta de River.

El campeón del mundo tenía contrato con Tigres de México hasta fines del 2027 y ya había presionado con su salida no presentándose a la pretemporada y despidiéndose de sus compañeros antes de que existiera un acuerdo real entre las partes. Esta acción causó malestar y hasta el propio futbolista y su familia recibieron amenazas.

"En estos días recibí cientos de amenazas e insultos, no solo dirigidos a nosotros, sino también a mis hijas, y eso tiene un límite", contó sabrina Di Marzo, esposa del delantero.

En ese contexto, y con un deseo manifiesto previo, Correa presionó para poder regresar al fútbol argentino. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica y firmará su contrato hasta el 2029.

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