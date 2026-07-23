Deportivo Maipú no haría cambios ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el segundo partido de Enzo Pérez

Hernán Sperdutti es el actual presidente del Deportivo Maipú. Nicolás Ríos / Diario UNO

En el Deportivo Maipú habrá renovación de autoridades

Deportivo Maipú elegirá nuevas autoridades del próximo lunes 27 de julio, en la Asamblea Ordinaria, que se llevará a cabo con los socios en la sede social del club, con ingreso por calle por calle Padre Vera 181. Entre los temas que se tratarán estará la renovación de autoridades de la entidad que preside Hernán Sperdutti.

El actual presidente del Deportivo Maipú tomó la determinación de no presentarse como candidato en la próxima Asamblea de Renovación de Autoridades. Así lo anunció el club en sus redes sociales anunciando el fin de un ciclo que inició en julio de 2022 e incluyó un gran crecimiento a nivel deportivo e institucional.

Hernán Sperdutti seguiría en el club, cumpliendo otro rol.

Los puntos que se tratarán en la asamblea