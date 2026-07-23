Deportivo Maipú, tras el empate ante San Martín de Tucumán de local, continúa su preparación de cara al compromiso que jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta. Este encuentro se disputará este domingo en el estadio Gigante del Norte, a las 18 por la fecha 22 de la Primera Nacional. Este será el segundo partido de Enzo Pérez en el Cruzado.
Deportivo Maipú no haría cambios ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el segundo partido de Enzo Pérez
Deportivo Maipú visitará el domingo desde las 18 a Gimnasia y Tiro de Salta, en el segundo partido de Enzo Pérez en el equipo Cruzado
La probable formación del Deportivo Maipú para jugar este domingo, sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Tomás Silva, Enzo Pérez, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría acumula cuatro partidos sin perder con dos empates y dos victorias.
En el Deportivo Maipú habrá renovación de autoridades
Deportivo Maipú elegirá nuevas autoridades del próximo lunes 27 de julio, en la Asamblea Ordinaria, que se llevará a cabo con los socios en la sede social del club, con ingreso por calle por calle Padre Vera 181. Entre los temas que se tratarán estará la renovación de autoridades de la entidad que preside Hernán Sperdutti.
El actual presidente del Deportivo Maipú tomó la determinación de no presentarse como candidato en la próxima Asamblea de Renovación de Autoridades. Así lo anunció el club en sus redes sociales anunciando el fin de un ciclo que inició en julio de 2022 e incluyó un gran crecimiento a nivel deportivo e institucional.
Hernán Sperdutti seguiría en el club, cumpliendo otro rol.
Los puntos que se tratarán en la asamblea
- Lectura del acta anterior
- Nombramiento de dos (2) socios para presidir la asamblea.
- Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de julio de 2025 y finalizado el 30 de junio de 2026, junto con la rendición de cuentas.
- Elección de autoridades.
- Nombramiento de dos (2) socios para firmar el acta.
En pocas palabras
- Deportivo Maipú: Visitará a Gimnasia y Tiro de Salta este domingo a las 18.
- Enzo Pérez: Este será su segundo partido como visitante con el Cruzado.
- Renovación de autoridades: El club elegirá nuevas autoridades el próximo lunes 27 de julio.