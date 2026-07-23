Inicio Ovación Fútbol Fútbol
VIDEO

"Derecho al Puskás": el tremendo golazo mendocino del que habla todo el país

El fútbol de Mendoza es tendencia a nivel nacional por el golazo generado por la 2014 de Andes Fútbol Club. Mirá el video

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La página oficial del club felicitó a los chicos por el golazo. 

La página oficial del club felicitó a los chicos por el golazo. 

El fútbol de Mendoza volvió a robarse todas las miradas a nivel nacional gracias a una obra de arte colectiva. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de elogios y reproducciones tras la viralización de una golazo inolvidable protagonizada por chicos del sur.

Más precisamente, el video es de los chicos de Andes Fútbol Club, institución de la localidad de General Alvear. Los jóvenes talentos de la categoría 2014 sorprendieron a propios y extraños al armar un gol descomunal, que bien podría competir por el famoso Premio Puskás.

El golazo de los chicos se hizo viral en las últimas horas.

El golazo de los chicos se hizo viral en las últimas horas.

El jugadón de 15 toques de Andes de General Alvear

La jugada se inició inmediatamente desde el saque del medio. En lugar de recurrir al pelotazo largo, los chicos del conjunto alvearense mostraron una templanza y precisión deslumbrantes para tocar la pelota de pie a pie.

A través de un circuito perfecto que involucró a casi todo el equipo, se contabilizaron cerca de 15 toques consecutivos sin que el rival pudiera intervenir.

View this post on Instagram

Con pases precisos, velocidad y un criterio táctico asombroso para la edad de los protagonistas, la jugada culminó con una definición exquisita a la red que desató el delirio de los presentes. Las miradas de muchas personas estuvieron centradas en la calidad técnica del número "5" de la categoría.

El furor en redes y el pedido del Premio Puskás

La repercusión no tardó en trasladarse a las redes sociales. En plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, cientos de usuarios compartieron el video comparando la acción con el recordado estilo de toque del Barcelona y pidiendo abiertamente una nominación al Premio Puskás para los pequeños.

Ante la enorme repercusión alcanzada, la dirigencia de Andes Fútbol Club publicó un emotivo descargo en sus canales oficiales para felicitar al plantel juvenil:

"El semillero de Andes F.C. da sus frutos. Detrás de cada jugada hay esfuerzo, entrenamiento y un sueño que crece todos los días. ¡Felicitaciones, Categoría 2014! Sigan disfrutando y aprendiendo".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas