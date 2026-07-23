"Derecho al Puskás": el tremendo golazo mendocino del que habla todo el país

A través de un circuito perfecto que involucró a casi todo el equipo, se contabilizaron cerca de 15 toques consecutivos sin que el rival pudiera intervenir.

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Con pases precisos, velocidad y un criterio táctico asombroso para la edad de los protagonistas, la jugada culminó con una definición exquisita a la red que desató el delirio de los presentes. Las miradas de muchas personas estuvieron centradas en la calidad técnica del número "5" de la categoría.

El furor en redes y el pedido del Premio Puskás

La repercusión no tardó en trasladarse a las redes sociales. En plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, cientos de usuarios compartieron el video comparando la acción con el recordado estilo de toque del Barcelona y pidiendo abiertamente una nominación al Premio Puskás para los pequeños.

Ante la enorme repercusión alcanzada, la dirigencia de Andes Fútbol Club publicó un emotivo descargo en sus canales oficiales para felicitar al plantel juvenil:

"El semillero de Andes F.C. da sus frutos. Detrás de cada jugada hay esfuerzo, entrenamiento y un sueño que crece todos los días. ¡Felicitaciones, Categoría 2014! Sigan disfrutando y aprendiendo".