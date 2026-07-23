Alejandro Garnacho dejó el Chelsea y será compañero de otros argentinos

De este modo, la cesión contempla una cláusula que obligará al conjunto de Birmingham a adquirir definitivamente la ficha del atacante si se alcanzan las metas pautadas definidas, aunque no trascendió cuáles son.

Alejandro Garnacho has completed a season-long loan move to Premier League club Aston Villa, with an obligation for the move to become permanent next summer should certain criteria be met.



We wish Alejandro the best as he continues his career at Aston Villa. pic.twitter.com/RoDLbTFQgF — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2026

El mensaje cierra: "Le deseamos lo mejor a Alejandro en la continuación de su carrera en el Aston Villa".

Los argentinos esperan a Alejandro Garnacho con los brazos abiertos.

Garnacho va a un equipo en continuo crecimiento

Por su parte, el cuadro de Birmingham atraviesa una etapa de sostenido crecimiento que lo posiciona entre las entidades protagonistas tanto del plano nacional como internacional.

Pese a sufrir un desgaste en el tramo de cierre del torneo inglés que lo relegó al quinto puesto, la escuadra logró coronarse en la Europa League, hito que le otorgó el pasaje directo a la próxima edición de la Champions League, el certamen de clubes más prestigioso del Viejo Continente.

En este ambicioso proyecto deportivo, las referencias principales del equipo coinciden con la presencia Albiceleste en la plantilla. El guardameta Emiliano Dibu Martínez y el mediocampista ofensivo Emiliano Buendía se erigen como piezas fundamentales de la estructura que ahora recibe al punta surgido en Europa.

El traspaso de Alejandro Garnacho a los Villanos supone la plataforma ideal para buscar la regularidad y el salto de calidad definitivo que se le negó en sus pasos anteriores.