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Alejandro Garnacho dejó el Chelsea y será compañero de otros argentinos

Luego de una salida conflictiva del Manchester United, Alejandro Garnacho llegó al Chelsea aunque no logró consolidarse por lo que su salida fue inminente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alejandro Garnacho cambiará de equipo en búsqueda de la tan ansiada regularidad.

Alejandro Garnacho cambiará de equipo en búsqueda de la tan ansiada regularidad.

Alejandro Garnacho salió del Manchester United con el objetivo de sumar minutos en otro equipo para poder conseguir su boleto al Mundial; no obstante, su participación en el Chelsea fue escasa y desde el conjunto de Londres decidieron desprenderse - al menos por un tiempo - del delantero.

Fue así que ahora será compañero de Dibu Martínez y de Emiliano Buendía ya que llegará al Aston Villa en uno de los traspasos del verano europeo más significativos.

Alejandro Garnacho tiene al Aston Villa como nuevo desaf&iacute;o.

Alejandro Garnacho tiene al Aston Villa como nuevo desafío.

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Aston Villa

La institución londinense hizo oficial el movimiento mediante sus plataformas digitales: "Alejandro Garnacho se ha marchado cedido por una temporada al Aston Villa, club de la Premier League, con la obligación de que el traspaso se haga definitivo el próximo verano si se cumplen determinados criterios".

De este modo, la cesión contempla una cláusula que obligará al conjunto de Birmingham a adquirir definitivamente la ficha del atacante si se alcanzan las metas pautadas definidas, aunque no trascendió cuáles son.

El mensaje cierra: "Le deseamos lo mejor a Alejandro en la continuación de su carrera en el Aston Villa".

Los argentinos esperan a Alejandro Garnacho con los brazos abiertos.

Los argentinos esperan a Alejandro Garnacho con los brazos abiertos.

Garnacho va a un equipo en continuo crecimiento

Por su parte, el cuadro de Birmingham atraviesa una etapa de sostenido crecimiento que lo posiciona entre las entidades protagonistas tanto del plano nacional como internacional.

Pese a sufrir un desgaste en el tramo de cierre del torneo inglés que lo relegó al quinto puesto, la escuadra logró coronarse en la Europa League, hito que le otorgó el pasaje directo a la próxima edición de la Champions League, el certamen de clubes más prestigioso del Viejo Continente.

En este ambicioso proyecto deportivo, las referencias principales del equipo coinciden con la presencia Albiceleste en la plantilla. El guardameta Emiliano Dibu Martínez y el mediocampista ofensivo Emiliano Buendía se erigen como piezas fundamentales de la estructura que ahora recibe al punta surgido en Europa.

El traspaso de Alejandro Garnacho a los Villanos supone la plataforma ideal para buscar la regularidad y el salto de calidad definitivo que se le negó en sus pasos anteriores.

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