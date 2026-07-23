Inicio Ovación Fútbol Napoli
Es preciosa

Presentaron la nueva camiseta del Napoli con un video filmado en el corazón de Buenos Aires

El Napoli lanzó la indumentaria "Nápoles" en el marco de sus 100 años con una producción audiovisual grabada en Buenos Aires

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Napoli siempre recuerda a Diego Maradona.

El Napoli siempre recuerda a Diego Maradona.

En el marco de las celebraciones por su centenario institucional tras su fundación en 1926, el Napoli dio a conocer su equipación suplente para la temporada 2026/27. La entidad del sur de Italia eligió a la ciudad de Buenos Aires como locación para la producción audiovisual del lanzamiento.

De esta manera remarcó la histórica afinidad cultural y futbolística que la une con la Argentina a través del legado de Diego Armando Maradona.

La nueva camiseta del Napoli tiene gui&ntilde;os a la Argentina.

La nueva camiseta del Napoli tiene guiños a la Argentina.

La historia detrás de "Nápoles": el tributo a la inmigración y el recorrido por Buenos Aires

Denominada "Nápoles" y producida junto a la firma EA7, la casaca fue creada para homenajear a los fanáticos napolitanos que viven lejos de su ciudad. La elección de Argentina como escenario responde a la enorme comunidad de inmigrantes del sur italiano que recibió el país, consolidando un lazo social y emocional que el fútbol y la figura de Maradona unieron para siempre.

El rodaje del video promocional recorre puntos representativos de la capital como la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Puente de la Mujer, Caminito y el barrio de La Boca. En la producción se entrelazan postales icónicas de la geografía urbana porteña con la simbología y los colores del conjunto italiano para representar una identidad compartida.

En la filmación se destaca la inclusión de "La Boca 5.0", la intervención artística creada por Alfredo Segatori dentro del proyecto "Exabrupto de Color". La elección de este conventillo recuperado evoca a las históricas viviendas comunitarias donde se alojaron miles de familias de inmigrantes europeos que llegaron al país desde finales del siglo XIX.

Esta es la camiseta alternativa del Napoli para la temporada 2026/27.

Esta es la camiseta alternativa del Napoli para la temporada 2026/27.

Guiños a la Selección argentina, detalles técnicos e innovación tecnológica

El diseño de la indumentaria cuenta con una base predominantemente blanca acompañada por líneas en "Azzurro Napoli", una combinación que remite inevitablemente a los colores de la Selección argentina. En el pecho resalta el escudo sobre una trama especial con la silueta del Vesubio y el Golfo de Nápoles, mientras que la inscripción "Partenopei" aparece en la parte posterior del cuello.

En cuanto a su confección, la prenda presenta corte regular, mangas raglán y acabados bicolores en el cuello y los puños. Asimismo, incorpora zonas de malla elástica y liviana en la espalda y debajo de las mangas para favorecer la ventilación durante la actividad deportiva.

Kevin De Bruyne model&oacute; con la nueva camiseta del Napoli.

Kevin De Bruyne modeló con la nueva camiseta del Napoli.

La versión oficial suma además una novedad tecnológica: la integración de un chip NFC en el parche "Authentic", que permite acceder a contenidos exclusivos del club mediante teléfonos compatibles. Así, en el año de su centenario, Napoli presentó a más de 11 mil kilómetros de distancia una indumentaria blanca y celeste inspirada en las calles porteñas.

La versión oficial suma además una novedad tecnológica: la integración de un chip NFC en el parche "Authentic", que permite acceder a contenidos exclusivos del club mediante teléfonos compatibles. Así, en el año de su centenario, Napoli presentó a más de 11 mil kilómetros de distancia una indumentaria blanca y celeste inspirada en las calles porteñas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas