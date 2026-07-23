Presentaron la nueva camiseta del Napoli con un video filmado en el corazón de Buenos Aires

El rodaje del video promocional recorre puntos representativos de la capital como la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Puente de la Mujer, Caminito y el barrio de La Boca. En la producción se entrelazan postales icónicas de la geografía urbana porteña con la simbología y los colores del conjunto italiano para representar una identidad compartida.

En la filmación se destaca la inclusión de "La Boca 5.0", la intervención artística creada por Alfredo Segatori dentro del proyecto "Exabrupto de Color". La elección de este conventillo recuperado evoca a las históricas viviendas comunitarias donde se alojaron miles de familias de inmigrantes europeos que llegaron al país desde finales del siglo XIX.

Esta es la camiseta alternativa del Napoli para la temporada 2026/27.

Guiños a la Selección argentina, detalles técnicos e innovación tecnológica

El diseño de la indumentaria cuenta con una base predominantemente blanca acompañada por líneas en "Azzurro Napoli", una combinación que remite inevitablemente a los colores de la Selección argentina. En el pecho resalta el escudo sobre una trama especial con la silueta del Vesubio y el Golfo de Nápoles, mientras que la inscripción "Partenopei" aparece en la parte posterior del cuello.

En cuanto a su confección, la prenda presenta corte regular, mangas raglán y acabados bicolores en el cuello y los puños. Asimismo, incorpora zonas de malla elástica y liviana en la espalda y debajo de las mangas para favorecer la ventilación durante la actividad deportiva.

Kevin De Bruyne modeló con la nueva camiseta del Napoli.

La versión oficial suma además una novedad tecnológica: la integración de un chip NFC en el parche "Authentic", que permite acceder a contenidos exclusivos del club mediante teléfonos compatibles. Así, en el año de su centenario, Napoli presentó a más de 11 mil kilómetros de distancia una indumentaria blanca y celeste inspirada en las calles porteñas.

La versión oficial suma además una novedad tecnológica: la integración de un chip NFC en el parche "Authentic", que permite acceder a contenidos exclusivos del club mediante teléfonos compatibles. Así, en el año de su centenario, Napoli presentó a más de 11 mil kilómetros de distancia una indumentaria blanca y celeste inspirada en las calles porteñas.