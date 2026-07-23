La intervención integral de calle Urquiza sigue avanzando. Uno de los escollos para la ampliación de la calzada era la necesidad de ajustar una nueva línea de las propiedades para permitir el ensanchamiento y la construcción de las veredas. En total eran 15 propiedades ubicadas entre las calles Pedro del Castillo y Bandera de Los Andes que tenían su límite casi sobre la línea de la acequia pública, por lo que la Municipalidad de Guaymallén debía lograr que los propietarios cedieran una fracción de su terreno para permitir el paso de las vereda pública.
Intervención de calle Urquiza: cómo avanzan las obras de ensanche de la calzada
Tras la aprobación de la ley que declara de utilidad pública a quince propiedades, se podrá fijar una nueva línea de construcción para ensanchar la calle y hacer las nuevas veredas
La Legislatura Provincial aprobó la ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación estas quince fracciones de terreno destinados al ensanche de la calle Justo José de Urquiza. La Municipalidad de Guaymallén ya inició negociaciones con los propietarios, buscando la donación de esas fracciones de terreno y la gran mayoría ya aceptó, por lo que la intervención integral sigue avanzando, incluso haciéndose cargo del nuevo cierre de las propiedades en algunos casos.
Es necesario remarcar que no se expropian propiedades completas ni viviendas, sólo se afecta la franja del frente de los terrenos, donde se construirá la vereda y el ensanche de la calle. En ningún caso se demuelen casas ni se desplaza a los propietarios. El objetivo es ordenar el espacio público, mejorar fachadas y, principalmente, ensanchar la calle Urquiza y así generar un nuevo eje de circulación norte-sur del departamento, una vez que con la culminación de la obra del Acceso Este, se construya el puente que permitirá unir con Urquiza al sur del Acceso.
El municipio buscó obtener la cesión voluntaria de esas superficies y la mayoría aceptó la donación. Hay otros casos que desean hacer la donación pero no pueden hacerlo porque no figuran en los registros como titulares de la propiedad. En los casos que se logró la donación voluntaria, se avanzó con la construcción de nuevos cierres.
Toda la obra, desde la renovación de redes de servicios, como el ensanche de la calzada y la futura continuidad de Urquiza hacia el sur del Acceso, va a mejorar la valuación de las propiedades, así como también las nuevas condiciones de tránsito fortalecerán el desarrollo comercial de la zona.
La obra en progreso
La intervención integral abarca el tramo comprendido entre Bandera de Los Andes y Godoy Cruz donde se renuevan por completo redes de cloacas y agua, alumbrado público, carpeta asfáltica, veredas, esquinas, rampas y mobiliario urbano. Entre los detalles de este proyecto se destacan el refuerzo de la calzada en la intersección con Pedro del Castillo, donde se colocará hormigón de 22 cm. a fin de aumentar su capacidad de soporte a vehículos pesados.
La obra apunta a recuperar la calzada y su entorno para mejorar y garantizar la seguridad del tránsito y la circulación tanto vehicular como peatonal, renovando sustancialmente la calidad del espacio público.
Para cumplir esta meta ya se puso en marcha la demolición de la calzada existente para avanzar en la creación de una nueva base estructural, sobre la que se desarrollarán la carpeta de concreto asfáltico, veredas y esquinas. También, sobre el margen Este, se construirá una ciclovía incorporando de esta forma al ciclista a la traza de la calzada en un carril exclusivo y seguro.
Este concepto de recuperación integral de espacios públicos contempla también equipamiento urbano y una nueva forestación, compuesta de especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima de menor requerimiento hídrico.
En lo que respecta al drenaje urbano, para las cunetas y alcantarillas el proyecto adapta pendientes y secciones lo que evitará futuros desbordes pluviales.
En ambas márgenes de la zona peatonal se construirán nuevas veredas, puentes peatonales y vehiculares, cordón y banquina. Sobre el margen Este se sumará también una hijuela de riego.
Con el fin de otorgar una mayor superficie en beneficio del peatón y mejorar su accesibilidad, esta proyección de desarrollo urbanístico prevé homogeneizar y corregir niveles para una circulación más segura. También se incorporará mobiliario urbano y apeaderos para el transporte público de pasajeros.
De esta forma, esta intervención urbana renovará la imagen de la zona integrando lo existente con un nuevo perfil urbano de escala amigable para los habitantes de la zona.
En pocas palabras
- Obra en calle Urquiza: avanza el ensanche de la calzada y la construcción de nuevas veredas tras la aprobación de ley.
- Expropiación parcial: se declaran de utilidad pública 15 fracciones de terreno para ampliar la calle Urquiza sin afectar viviendas.
- Mejora urbana: el proyecto incluye renovación de servicios, ciclovía, y busca fortalecer el desarrollo comercial y el tránsito.