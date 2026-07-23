Intervención de calle Urquiza: cómo avanzan las obras de ensanche de la calzada

El municipio buscó obtener la cesión voluntaria de esas superficies y la mayoría aceptó la donación. Hay otros casos que desean hacer la donación pero no pueden hacerlo porque no figuran en los registros como titulares de la propiedad. En los casos que se logró la donación voluntaria, se avanzó con la construcción de nuevos cierres.

Toda la obra, desde la renovación de redes de servicios, como el ensanche de la calzada y la futura continuidad de Urquiza hacia el sur del Acceso, va a mejorar la valuación de las propiedades, así como también las nuevas condiciones de tránsito fortalecerán el desarrollo comercial de la zona.

La obra en progreso

La intervención integral abarca el tramo comprendido entre Bandera de Los Andes y Godoy Cruz donde se renuevan por completo redes de cloacas y agua, alumbrado público, carpeta asfáltica, veredas, esquinas, rampas y mobiliario urbano. Entre los detalles de este proyecto se destacan el refuerzo de la calzada en la intersección con Pedro del Castillo, donde se colocará hormigón de 22 cm. a fin de aumentar su capacidad de soporte a vehículos pesados.

La obra apunta a recuperar la calzada y su entorno para mejorar y garantizar la seguridad del tránsito y la circulación tanto vehicular como peatonal, renovando sustancialmente la calidad del espacio público.

Para cumplir esta meta ya se puso en marcha la demolición de la calzada existente para avanzar en la creación de una nueva base estructural, sobre la que se desarrollarán la carpeta de concreto asfáltico, veredas y esquinas. También, sobre el margen Este, se construirá una ciclovía incorporando de esta forma al ciclista a la traza de la calzada en un carril exclusivo y seguro.

Este concepto de recuperación integral de espacios públicos contempla también equipamiento urbano y una nueva forestación, compuesta de especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima de menor requerimiento hídrico.

En lo que respecta al drenaje urbano, para las cunetas y alcantarillas el proyecto adapta pendientes y secciones lo que evitará futuros desbordes pluviales.

En ambas márgenes de la zona peatonal se construirán nuevas veredas, puentes peatonales y vehiculares, cordón y banquina. Sobre el margen Este se sumará también una hijuela de riego.

Con el fin de otorgar una mayor superficie en beneficio del peatón y mejorar su accesibilidad, esta proyección de desarrollo urbanístico prevé homogeneizar y corregir niveles para una circulación más segura. También se incorporará mobiliario urbano y apeaderos para el transporte público de pasajeros.

De esta forma, esta intervención urbana renovará la imagen de la zona integrando lo existente con un nuevo perfil urbano de escala amigable para los habitantes de la zona.