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Boca recibe a O'Higgins en un duelo clave por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca recibe a O'Higgins de Chile en la Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Boca se mide ante OHiggins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca se mide ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca recibe este jueves a O' Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize, con el Vasco Arruabarrena en el banco y la suma de refuerzos, buscará devolverle una alegría a su gente luego de la eliminación ante Universidad Católica en la Copa Libertadores.

A partir de las 21.30 en la Bombonera, Boca tendrá su segundo desafío del semestre luego de vencer a Sarmiento en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Cómo llega Boca al encuentro ante O'Higgins por Copa Sudamericana

Boca cayó a la Sudamericana luego de ser eliminado en Copa Libertadores tras quedar tercero en el Grupo D por debajo de Cruzeiro de Brasil y Universidad Católica de Chile.

Sin poder ilusionarse con la séptima Libertadores, el Xeneize apostará a esta competición buscando cortar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, donde derrotó a Arsenal de Sarandí.

Leandro Paredes ser&aacute; titular ante O'Higgins por Copa Sudamericana.

Leandro Paredes será titular ante O'Higgins por Copa Sudamericana.

Para este compromiso, el Vasco Arruabarrena podrá contar con los flamantes refuerzos Sebastián Villa y Álvaro Montero entre los titulares; además tendrá a Leandro Paredes como capitán ya que a su regreso del Mundial con la Selección argentina, el mediocampista no se tomó vacaciones y se sumó a la par de sus compañeros.

Por su parte, O'Higgins viene de tener una buena actuación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde finalizó segundo en su zona con 10 puntos, solo por debajo del San Pablo de Brasil. El elenco chileno se impuso ante Millonarios y Boston River para llegar a esta ronda.

Boca vs O'Higgins por Copa Sudamericana: probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra

Hora: 21:30

TV: ESPN y Disney+ Premium

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