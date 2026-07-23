Boca recibe a O'Higgins en un duelo clave por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Sin poder ilusionarse con la séptima Libertadores, el Xeneize apostará a esta competición buscando cortar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La última vez que levantó un trofeo de este tipo fue en la Recopa Sudamericana 2008, donde derrotó a Arsenal de Sarandí.

Leandro Paredes será titular ante O'Higgins por Copa Sudamericana.

Para este compromiso, el Vasco Arruabarrena podrá contar con los flamantes refuerzos Sebastián Villa y Álvaro Montero entre los titulares; además tendrá a Leandro Paredes como capitán ya que a su regreso del Mundial con la Selección argentina, el mediocampista no se tomó vacaciones y se sumó a la par de sus compañeros.

Por su parte, O'Higgins viene de tener una buena actuación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde finalizó segundo en su zona con 10 puntos, solo por debajo del San Pablo de Brasil. El elenco chileno se impuso ante Millonarios y Boston River para llegar a esta ronda.

Boca vs O'Higgins por Copa Sudamericana: probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Christian Ferreyra

Hora: 21:30

TV: ESPN y Disney+ Premium