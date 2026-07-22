Riquelme habló del regreso de Sebastián Villa a Boca: "En la vida todos merecemos una oportunidad"

"Con Sebastián vivimos momentos raros. Yo fui futbolista y durante aquel tiempo un compañero tenía que ir a declarar, y siempre lo hacía un día que no tenía partidos. A Sebastián lo mandaban a declarar el día de los partidos. Hemos vivido cosas bastantes raras".

"En su momento fuimos claros. Sinceros. Le dijimos que iba a seguir jugando y en el momento que hubiese decisión del juez si no pasaba nada seguía jugando. Si no, no jugaba. Eso pasó".

"Se fue a Mendoza a jugar, nadie preguntaba nada. Ya cumplió su sentencia. El entrenador nuestro quería un delantero. Creemos que Villa cumple con las condiciones de un delantero. También tenemos claro que a los delanteros que llegan a veces les cuesta más. Él tiene la ventaja que conoce todo".

sobre el juicio "Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca, si no no le permitían jugar. Pero él jamás se presentó en algún lado a sacarle plata a Boca. Eso también lo tengo que decir. Ahora está contento, creemos que puede ayudar al equipo. Esto es una opinión mía: 'en la vida todos merecemos una oportunidad'. Ojalá él la pueda disfrutar mucho".

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Las obras en La Bombonera:"Al hincha de Boca le puedo decir gracias por cómo apoya al equipo. Tenemos que disfrutar de todo lo que crece este club. Si no, parece que no hacemos nada. Tenemos esa obligación. Nos da placer que crece, que el hincha tenga más comodidad. Mañana en esa platea va a haber chiquitos y gente grande y no van a poder creer lo que verán. Acá había una pared. Dormimos poco, no paramos de trabajar, cada cosa que prometemos lo vamos a hacer".

La ampliación del estadio: "Esto va a seguir creciendo. A fin de año llegan las pantallas de todos lados. Andamos caminando a las tres de la madrugada y los vecinos se sienten contentos porque hay más participación de ellos. Hay más luces, la gente camina más. La gente del barrio se siente contenta".

La elección de Arruabarrena: "Nosotros hablamos mucho de fútbol con la gente del club. Se ha hablado mucho, nombraron a muchos entrenadores. Yo soy de hablar poco. Solo hablé con Arruabarrena. Nadie más. Sí se de comentarios de que habíamos hablado con el otro, con aquel. Solo hablamos con Rodolfo, que lo tuve de compañero en el club, después muchos años en el Villarreal. Compartimos mucho jugando a la pelota, comidas con la familia. Ama al club como todos los bosteros. No dudó en venir. A trabajar mucho, es una persona muy seria. Esperemos que este semestre podamos disfrutar mucho".

El ciclo de Cavani en Boca: "Para mí, repito lo mismo, tener la suerte de tener a Cavani, fue una satisfacción muy grande. Esa es la realidad que no lo pudimos tener con menos lesiones, cuando comenzó en nuestro club, estamos de acuerdo por cómo rebota, cómo puede hacer, los partidos que él jugó son maravillosos. Fue un orgullo tenerlo acá".

El objetivo de Boca en el semestre: "Boca siempre tiene que intentar llegar hasta la final, en todo. El fútbol es competir, siempre querés ganar, y si no ganás te tiene que doler mucho. Y lo tenés que volver a intentar. Y si lo lograste que tenés que volver a ganar. Ojalá este semestre podamos lograr cosas importantes y ojalá que a fin de año podamos festejar".