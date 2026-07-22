Huracán Las Heras anunció la llegada de un refuerzo de jerarquía antes de jugar frente a FADEP

El gran recorrido de Santiago Úbeda

De ese 2020 al 2021 jugó en Sol de América de Paraguay, en el 2022 volvió al país para vestir los colores del Deportivo Morón en la Primera Nacional hasta el 2023, y en el 2024 fue transferido al Club Atlético Aldosivi de Mar del Plata jugando la Primera Nacional, estuvo en el Kalamata Fútbol Club, de Grecia, Chaco For Ever.

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Huracán Las Heras presentó a Santiago Úbeda

"Con una importante trayectoria en el fútbol argentino e internacional, Santiago Úbeda se suma al Globo para aportar experiencia, personalidad y juego en la mitad de la cancha.

Formado en Independiente Rivadavia, vistió además las camisetas de Sol de América (Paraguay) Deportivo Morón, Aldosivi, Kalamata FC (Grecia) Chaco For Ever y Almagro, llegando ahora a vestir nuestros colores.

¡Bienvenido a tu nueva casa, Santiago!

Que sea un año lleno de éxitos defendiendo estos colores.

Huracán Las Heras vs FADEP

En esta última jornada se enfrentarán Huracán Las Heras y FADEP, este domingo en el estadio General San Martín, desde las 15. El Globo se ubica cuarto con 22 unidades y con un punto aseguraría la clasificación. FADEP que está quinto con 20 tiene la obligación de ganar, y si suma los tres puntos superaría al Globo y clasificaría.

Clasifican los primeros cuatro, y el mejor quinto de las tres zonas de nueve equipos. Hasta el momento es Juventud Antoniana ocupa el quinto lugar.

El lunes 27 de Julio será el sorteo de los fixtures para las zonas campeonato y reválida del Torneo Federal A 2026