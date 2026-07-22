Boca rechazó la oferta de 10 millones de dólares por Exequiel Zeballos: cuánto pretende el Xeneize

Cabe recordar que a partir del 1 de julio el jugador quedó habilitado para negociar como agente libre para incorporarse a cualquier club a partir de enero del 2027. Esto impulsó al Xeneize a aceptar montos por debajo de la cláusula de rescisión.

Exequiel Zeballos tiene contrato con Boca hasta diciembre.

Desde el entorno de Zeballos remarcaron que la prioridad siempre fue concretar una venta para dejarle una compensación económica a la institución que lo vio crecer como futbolista, descartando una salida con el pase en su poder.

Tras realizar la pretemporada, el delantero le comunicó formalmente al DT Rodolfo Arruabarrena su decisión de dar el salto a Europa. Como consecuencia, el Changuito quedó descartado para los compromisos de Boca.

De esta manera, es cuestión de tiempo para que las negociaciones lleguen a buen puerto y Zeballos pueda cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente. Justo en el mismo club que lo hiciera Diego Armando Maradona.