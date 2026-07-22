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Boca rechazó la oferta de 10 millones de dólares por Exequiel Zeballos: cuánto pretende el Xeneize

Boca rechazó la oferta de 10 millones de dólares por Exequiel Zeballos. Desde el Xeneize esperan una nueva propuesta por parte del Napoli

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Exequiel Zeballos tiene todo acordado con Napoli.

Exequiel Zeballos tiene todo acordado con Napoli.

El futuro de Exequiel Zeballos está cada vez más cerca del fútbol europeo. Napoli realizó una oferta formal de diez millones de dólares por el 100% de su pase y, aunque Boca decidió rechazarla por considerarla insuficiente, ambas dirigencias mantienen diálogos directos para destrabar la transferencia.

Con vínculo hasta finales del mes de diciembre del corriente 2026, el delantero de 24 años tiene todo acordado con los directivos del elenco italiano. Para evitar que emigre de la institución sin dejar dinero, Juan Román Riquelme y compañía cambiaron su postura y buscan llegar a un acuerdo que se acerque a los 15 millones que figuran en la cláusula del contrato.

Exequiel Zeballos tiene todo acordado con Napoli.

Exequiel Zeballos tiene todo acordado con Napoli.

Boca y Napoli negocian por Exequiel Zeballos

La situación de Exequiel Zeballos, quien se entrena separado del plantel profesional, entra en su etapa decisiva. Pese a que Boca desestimó la primera oferta del elenco italiano, desde ambas partes son optimistas de cara al futuro.

Cabe recordar que a partir del 1 de julio el jugador quedó habilitado para negociar como agente libre para incorporarse a cualquier club a partir de enero del 2027. Esto impulsó al Xeneize a aceptar montos por debajo de la cláusula de rescisión.

Exequiel Zeballos tiene contrato con Boca hasta diciembre.

Exequiel Zeballos tiene contrato con Boca hasta diciembre.

Desde el entorno de Zeballos remarcaron que la prioridad siempre fue concretar una venta para dejarle una compensación económica a la institución que lo vio crecer como futbolista, descartando una salida con el pase en su poder.

Tras realizar la pretemporada, el delantero le comunicó formalmente al DT Rodolfo Arruabarrena su decisión de dar el salto a Europa. Como consecuencia, el Changuito quedó descartado para los compromisos de Boca.

De esta manera, es cuestión de tiempo para que las negociaciones lleguen a buen puerto y Zeballos pueda cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente. Justo en el mismo club que lo hiciera Diego Armando Maradona.

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