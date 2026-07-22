Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid: qué se sabe del futuro del argentino

La operación sería mediante una cesión directa y sin opción de compra, ya que la entidad madrileña continúa considerando al futbolista de 18 años como parte de su proyecto a largo plazo y no tiene intenciones de negociar sus derechos económicos.

Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid en condición de préstamo a otro club para sumar rodaje.

En el Real Madrid entienden que Mastantuono se encuentra en una situación similar a la que atravesó el brasileño Endrick, quien salió temporalmente en busca de minutos ante la fuerte competencia existente en el plantel principal.

El futbolista surgido en River perdió espacio durante su primera temporada en España y su panorama se volvió todavía más complejo por la cantidad de jugadores disponibles para ocupar los sectores ofensivos. Por ese motivo, el Real Madrid comenzó a escuchar las consultas recibidas desde España y el extranjero, aunque elegirá un destino que pueda garantizarle participación frecuente y un contexto competitivo favorable para su desarrollo.

Una eventual vuelta a River también fue mencionada durante los últimos meses, aunque desde el Real Madrid priorizan que Mastantuono permanezca en Europa y continúe adaptándose al ritmo del fútbol de ese continente.

El argentino tiene contrato con el Merengue hasta junio de 2031 y su salida, en caso de concretarse, será únicamente temporal: Real Madrid quiere prestarlo para potenciarlo, pero no está dispuesto a desprenderse de su pase.