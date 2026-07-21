Eduardo Coudet no dirigirá a River en el estreno ante Barracas: el motivo y quién se hará cargo

"Se suspende por dos partidos al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art. 13 1. c) del Código Disciplinario.-", fue la decisión tomada por el Tribunal de Disciplina, a través del Boletín 6.901

Aunque los insultos al juez hacían prever un castigo mayor, el entrenador solamente se deberá cumplir con dos fechas de suspensión. Al no incluirse la opción de canjear la pena por una multa económica, el Chacho no podrá sentarse en el banco frente al Barracas.

El director técnico de River no solamente se perderá el mano a mano con el Guapo, sino que tampoco podrá decir presente en la segunda fecha de la competencia, cuando su equipo visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Bosque.

En este contexto, todo indica que Ariel Broggi será quien se haga cargo del plantel en los mencionados compromisos. El ex DT de Gimnasia y Esgrima de Mendoza se sumó al cuerpo técnico de Coudet y sus primeros desafìos serán reemplazar al Chacho.