Se suspendió el partido que debía jugar Godoy Cruz ante Deportivo Madryn por la Primera Nacional

El plantel del Tomba tenía previsto viajar este domingo por la noche en colectivo a Puerto Madryn y al conocer la suspensión cambió su plan de trabajo.

Cuándo volverá a jugar Godoy Cruz

Godoy Cruz, que viene de ganar en su cancha ante Defensores de Belgrano, volverá a jugar el próximo domingo 26 de julio en condición de local ante Central Norte. En esta ocasión el Tomba jugará en el Feliciano Gambarte, por la fecha 22 del torneo.

El equipo dirigido por Pablo de Muner tiene programado jugar el sábado 1 de agosto por la fecha 23 frente al líder Ferro, en Caballito.

Los partidos de la Primera Nacional que quedaron postergados