El partido entre Godoy Cruz y Deportivo Madryn, en el estadio Sastre, por la Primera Nacional, este sábado quedó postergado debido a la disputa de la final del Mundial entre la Selección argentina y España, que se jugará este domingo desde las 16. El motivo de esta medida se debe estrictamente a los aspectos logístico y popular: el retorno de la Albiceleste al país luego de disputar la final.
Se suspendió el partido que debía jugar Godoy Cruz ante Deportivo Madryn por la Primera Nacional
El partido que debía jugar Godoy Cruz de visitante ante Deportivo Madryn quedó postergado, ya que la Selección argentina Argentina estará regresando al país
La AFA decidió suspender los partidos de la fecha 21 ee la Primera Nacional que debían disputarse el lunes 20 y el martes 21 de juliio.
Godoy Cruz tenía programado jugar este martes 21 de desde las 19, de visitante. Desde la AFA se comunicaron con la institución tombina y le informaron que el encuentro será reprogramado.
El plantel del Tomba tenía previsto viajar este domingo por la noche en colectivo a Puerto Madryn y al conocer la suspensión cambió su plan de trabajo.
Cuándo volverá a jugar Godoy Cruz
Godoy Cruz, que viene de ganar en su cancha ante Defensores de Belgrano, volverá a jugar el próximo domingo 26 de julio en condición de local ante Central Norte. En esta ocasión el Tomba jugará en el Feliciano Gambarte, por la fecha 22 del torneo.
El equipo dirigido por Pablo de Muner tiene programado jugar el sábado 1 de agosto por la fecha 23 frente al líder Ferro, en Caballito.
Los partidos de la Primera Nacional que quedaron postergados
- Defensores de Belgrano - Los Andes
- Acassuso - San Telmo
- Chaco For Ever - San Miguel
- Central Norte - Deportivo Morón (en Padre Martearena)
- Deportivo Madryn - Godoy Cruz
- San Martín de San Juan - Tristán Suárez
- Chacarita - Güemes
- Colegiales - Midland
- Quilmes - Gimnasia de Jujuy
- Patronato - Atlanta
- Almagro - Gimnasia y Tiro