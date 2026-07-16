Torneo Clausura Proyección: ganó Godoy Cruz en la vuelta de Darío Alaniz, pero cayeron el Lobo y la Lepra

Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tuvieron su estreno en el Torneo Clausura Proyección 2026.
Godoy Cruz ganó ante Argentinos Juniors, en el debut del entrenador Darío Alaniz, pero Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima perdieron en el inicio del Torneo Clausura Proyección.
Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tuvieron su estreno en el Torneo Clausura Proyección 2026.
El Tomba, con el regreso como entrenador de Darío Alaniz, logró un triunfo por 1 a 0 frente a Argentinos Juniors, en Coquimbito.
El Tomba ganó con un tanto de Kevin Valdez de penal a los 45' del primer tiempo en un partido correspondiente a la Zona A.
Los once del Expreso fueron: Santiago Correa; Gerónimo Montivero, Agustín Grimaldi, Luciano Talavera, Ignacio Persia; Benjamín Rojas, Exequiel Tejada, Bautista Biondi; Julián Alberti; Juan Codina y Valdez.
Independiente Rivadavia, conducido por Nicolás Medina, perdió 2 a 1 en condición de visitante ante Atlético de Rafaela en el Predio Tito Bartomioli del conjunto santafesino.
Elías Barreto abrió el marcador para la Lepra; Valentín Mondino marcó el tanto del empate y Valentín Milanese anotó el segundo del local.
Los Azules formaron con Fernando Bravo; Román Ruiz, Santiago Cena, Amaro Maya y Matías Salvo; Domínguez, Tomás Arias, Benjamín Olivares, Lautaro Torres, Tobías Canduglia y Elías Barreto.
Gimnasia y Esgrima, el otro representante mendocino, tuvo su estreno en el Torneo Proyección 2026 el lunes última ante Sarmiento de Junín y perdió 1 a 0.
Los once del Lobo, dirigidos por Luciano Cipriani, fueron Juan Zambudio; Tiziano Destéfano, Matías Domínguez, Joaquín Sabattini, Ismael Azcurra; Joel López, Lautaro Díaz, Josué Morales y Luciano Videla; Luciano Garay y Luca Orellano.