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Torneo Proyección

Torneo Clausura Proyección: ganó Godoy Cruz en la vuelta de Darío Alaniz, pero cayeron el Lobo y la Lepra

Godoy Cruz ganó ante Argentinos Juniors, en el debut del entrenador Darío Alaniz, pero Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima perdieron en el inicio del Torneo Clausura Proyección.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Alaniz tuvo un debut triunfal como entrenador de la Reserva de Godoy Cruz ante Argentinos Juniors.

Darío Alaniz tuvo un debut triunfal como entrenador de la Reserva de Godoy Cruz ante Argentinos Juniors.

Foto: Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tuvieron su estreno en el Torneo Clausura Proyección 2026.

El Tomba, con el regreso como entrenador de Darío Alaniz, logró un triunfo por 1 a 0 frente a Argentinos Juniors, en Coquimbito.

El Tomba ganó con un tanto de Kevin Valdez de penal a los 45' del primer tiempo en un partido correspondiente a la Zona A.

Los once del Expreso fueron: Santiago Correa; Gerónimo Montivero, Agustín Grimaldi, Luciano Talavera, Ignacio Persia; Benjamín Rojas, Exequiel Tejada, Bautista Biondi; Julián Alberti; Juan Codina y Valdez.

La Lepra perdió en Rafaela

Independiente Rivadavia, conducido por Nicolás Medina, perdió 2 a 1 en condición de visitante ante Atlético de Rafaela en el Predio Tito Bartomioli del conjunto santafesino.

Elías Barreto abrió el marcador para la Lepra; Valentín Mondino marcó el tanto del empate y Valentín Milanese anotó el segundo del local.

Los Azules formaron con Fernando Bravo; Román Ruiz, Santiago Cena, Amaro Maya y Matías Salvo; Domínguez, Tomás Arias, Benjamín Olivares, Lautaro Torres, Tobías Canduglia y Elías Barreto.

Gimnasia y Esgrima perdió ante Sarmiento de Junín

Gimnasia y Esgrima, el otro representante mendocino, tuvo su estreno en el Torneo Proyección 2026 el lunes última ante Sarmiento de Junín y perdió 1 a 0.

Los once del Lobo, dirigidos por Luciano Cipriani, fueron Juan Zambudio; Tiziano Destéfano, Matías Domínguez, Joaquín Sabattini, Ismael Azcurra; Joel López, Lautaro Díaz, Josué Morales y Luciano Videla; Luciano Garay y Luca Orellano.

Lo que viene para los mendocinos en el Torneo Clausura Proyección 2026

  • Martes 21 de julio: Instituto vs. Gimnasia y Esgrima en el Predio La Agustina.
  • Martes 21 de julio: Sarmiento de Junín vs. Godoy Cruz en el Centro de Alto Rendimiento.
  • Jueves 23 de julio Independiente Rivadavia vs. Independiente de Avellaneda en Ciudad Deportiva.

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