El premio inédito de la FIFA que Messi y la Selección argentina quieren ganar en la final del Mundial 2026

Cada uno de estos 30 anillos se fabricará a medida y será personalizado individualmente, mientras que los otros 1.996 anillos serán puestos a la venta al público como artículos oficiales de colección.

Al ser una edición exclusiva y numerada individualmente, se espera que se conviertan en un objeto de gran valor para coleccionistas ya que además cada anillo contará con su respectivo certificado de autenticidad.

Cada anillo es de oro de alta pureza con incrustaciones de diamantes y su valor estimado está entre US$ 30.000 y US$ 50.000.

Edición exclusiva y con certificado de autenticidad

La entrega del anillo se sumará a los actos tradicionales de la ceremonia de premiación tras la de las medallas y la Copa del Mundo.

Aún no se ha revelado el precio para la versión que saldrá a la venta, pero se espera una altísima demanda que aumente su valor en el mercado.