El premio inédito de la FIFA que Messi y la Selección argentina quieren ganar en la final del Mundial 2026

La FIFA, tomando una costumbre de los deportes estadounidense, entregará un anillo a los integrantes del equipo ganador de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España.
La FIFA entregará un anillo a los integrantes del equipo ganador de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España.
La FIFA, tomando una costumbre de los deportes estadounidense, entregará un anillo a los integrantes del equipo ganador de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España.
La novedad es histórica para la Copa del Mundo ya que se llevará a cabo por primera vez en la historia y los campeones sumarán ese premio al tradicional trofeo y las medallas.
Se fabricaron exactamente 2.026 anillos oficiales y solo se entregarán 30 a los campeones ya que estarán destinados de manera exclusiva a los jugadores y miembros del cuerpo técnico.
Cada uno de estos 30 anillos se fabricará a medida y será personalizado individualmente, mientras que los otros 1.996 anillos serán puestos a la venta al público como artículos oficiales de colección.
Al ser una edición exclusiva y numerada individualmente, se espera que se conviertan en un objeto de gran valor para coleccionistas ya que además cada anillo contará con su respectivo certificado de autenticidad.
Cada anillo es de oro de alta pureza con incrustaciones de diamantes y su valor estimado está entre US$ 30.000 y US$ 50.000.
La entrega del anillo se sumará a los actos tradicionales de la ceremonia de premiación tras la de las medallas y la Copa del Mundo.
Aún no se ha revelado el precio para la versión que saldrá a la venta, pero se espera una altísima demanda que aumente su valor en el mercado.