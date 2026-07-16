¿Pensando en viajar? Confirmaron el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos quedan en 2026

Si sos de los que ya están buscando en el almanaque la oportunidad de armar las valijas o planear una escapada de 3 días, hay excelentes noticias. El calendario oficial de este año tiene todo listo para el próximo fin de semana largo y la espera no va a ser para nada eterna. hacia el feriado venidero.
La próxima pausa en el año llegará en el mes de agosto. Concretamente, el feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín caerá el lunes 17 de agosto.
Como la fecha no se traslada, quedará conformado un fin de semana largo de 3 días consecutivos: el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. Esta fecha representa un respiro ideal a mitad de año y, a la vez, uno de los momentos más esperados por el sector turístico para impulsar escapadas o viajes de corta distancia en todo el país.
Calendario de feriados 2026: ¿cómo se cobra el descanso y qué fechas quedan?
Una pregunta habitual entre quienes deben trabajar en estas fechas es qué sucede con la remuneración. De acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los feriados nacionales tienen un régimen especial. Si el empleado trabaja durante el lunes 17 de agosto, tiene derecho a percibir su salario habitual con un recargo del 100%, es decir, cobrar el doble por esa jornada. En cambio, si no presta servicios, cobrará el día de manera normal. Cabe recordar que esto es distinto a los "días no laborables", donde queda a criterio del empleador si se trabaja o no.
Para quienes ya quieren agendar el resto del año, el calendario oficial contempla las siguientes escapadas antes de la llegada de 2027:
- Octubre: del sábado 10 al lunes 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Noviembre: del sábado 21 al lunes 23, gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional (que originalmente se conmemora el 20 de noviembre).
- Diciembre (extralargo): del sábado 5 al martes 8, combinando el fin de semana con el lunes 7 (día no laborable con fines turísticos) y el feriado del martes 8 (Inmaculada Concepción de María).
- Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.
Con este cronograma en mano, ya podés empezar a hacer números, elegir destino y planificar tus próximos días de descanso antes de que termine el año.
En pocas palabras
- Próximo fin de semana largo: Confirmado para el 15, 16 y 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Pago de feriados: Trabajar un feriado nacional implica cobrar el doble de la jornada habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo.
- Resto del año: Quedan fines de semana largos en octubre, noviembre y dos en diciembre, incluyendo un extralargo.