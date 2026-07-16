¿Pensando en viajar? Confirmaron el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos quedan en 2026

La vista del dique Potrerillos desde el túnel. Imponente. Foto: archivo

Calendario de feriados 2026: ¿cómo se cobra el descanso y qué fechas quedan?

Una pregunta habitual entre quienes deben trabajar en estas fechas es qué sucede con la remuneración. De acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los feriados nacionales tienen un régimen especial. Si el empleado trabaja durante el lunes 17 de agosto, tiene derecho a percibir su salario habitual con un recargo del 100%, es decir, cobrar el doble por esa jornada. En cambio, si no presta servicios, cobrará el día de manera normal. Cabe recordar que esto es distinto a los "días no laborables", donde queda a criterio del empleador si se trabaja o no.

Viajar en familia, uno de los mejores planes en la vida. Foto: archivo

Para quienes ya quieren agendar el resto del año, el calendario oficial contempla las siguientes escapadas antes de la llegada de 2027:

Octubre : del sábado 10 al lunes 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: del sábado 10 al lunes 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Noviembre : del sábado 21 al lunes 23, gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional (que originalmente se conmemora el 20 de noviembre).

: del sábado 21 al lunes 23, gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional (que originalmente se conmemora el 20 de noviembre). Diciembre (extralargo): del sábado 5 al martes 8, combinando el fin de semana con el lunes 7 (día no laborable con fines turísticos) y el feriado del martes 8 (Inmaculada Concepción de María).

(extralargo): del sábado 5 al martes 8, combinando el fin de semana con el lunes 7 (día no laborable con fines turísticos) y el feriado del martes 8 (Inmaculada Concepción de María). Navidad: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.

Con este cronograma en mano, ya podés empezar a hacer números, elegir destino y planificar tus próximos días de descanso antes de que termine el año.