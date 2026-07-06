Fin de semana XXL con un feriado y un día no laborable: cómo se paga y obligatoriedad de asistencia al trabajo

Faltan apenas tres días para que comience uno de los fines de semana más esperados en la Argentina. Es que el próximo jueves 9 de julio, feriado, dará inicio a un descanso de cuatro días, ideal para descansar o salir a pasear a algún lado.
Ese feriado por el Día de la Independencia estará respaldado por un feriado puente, el 10 de julio, un día no laborable con fines turísticos, especialmente diseñado para formar un fin de semana extenso para no desaprovechar.
Y cómo sucede cada vez que hay un feriado o un día no laborable en el calendario de la Argentina, no todos tienen en claro cómo se pagan esas jornadas en el trabajo o si se está obligado o no a asistir al lugar de trabajo.
Diferencias entre feriado y día no laborable en el trabajo
Feriado nacional: el descanso es un derecho y el trabajador no está obligado a prestar servicios.
Día no laborable: el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no. Quedan exceptuados bancos, seguros y actividades afines
Cómo se paga si trabajo un feriado y un día no laborable
Por un feriado nacional corresponde abonar la jornada con un recargo del 100% (es decir, el pago doble respecto a un día habitual). En cuanto al día no laborable, no se paga doble si se trabaja esa jornada como un día común.
Cómo se paga si me dan el día libre en un feriado
El día se cobra normalmente, sin ningún tipo de descuento en el sueldo
¿Me pueden descontar el día si decido no ir a trabajar en un día no laborable?
Si el empleador exige trabajar, la jornada se paga como un día normal. Si el trabajador no asiste, el empleador sí puede descontar el día.
Los fines de semana largos restantes del calendario 2026 son:
- 9, 10, 11 y 12 de julio (Día de la Independencia + feriado puente)
- 15, 16 y 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)
- 10, 11 y 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
- 21, 22 y 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)
- 5, 6, 7 y 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María + feriado puente)