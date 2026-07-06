Fin de semana XXL con un feriado y un día no laborable: cómo se paga y obligatoriedad de asistencia al trabajo

Foto: Martín Pravata (UNO).

Diferencias entre feriado y día no laborable en el trabajo

Feriado nacional: el descanso es un derecho y el trabajador no está obligado a prestar servicios.

Día no laborable: el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no. Quedan exceptuados bancos, seguros y actividades afines

Cómo se paga si trabajo un feriado y un día no laborable

Por un feriado nacional corresponde abonar la jornada con un recargo del 100% (es decir, el pago doble respecto a un día habitual). En cuanto al día no laborable, no se paga doble si se trabaja esa jornada como un día común.

Foto: Martín Pravata (UNO).

Cómo se paga si me dan el día libre en un feriado

El día se cobra normalmente, sin ningún tipo de descuento en el sueldo

¿Me pueden descontar el día si decido no ir a trabajar en un día no laborable?

Si el empleador exige trabajar, la jornada se paga como un día normal. Si el trabajador no asiste, el empleador sí puede descontar el día.

Foto: Martín Pravata (UNO).

Los fines de semana largos restantes del calendario 2026 son: