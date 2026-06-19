Feriados 2026: un feriado y un día no laborable juntos en julio para disfrutar a pleno de un fin de semana XXL

feriado1

Feriados 2026: imperdible fin de semana XXL en julio

El mes de julio 20206 en Argentina tendrá un feriado y un día no laborable con fines turísticos , que irán de la mano para lograr un fin de semana XXL, ideal para descansar o viajar.

feriado3

El próximo 9 de julio, Día de la Independiente, es un feriado inamovible y cae jueves. El Gobierno Nacional tomó la decisión de incluir en el calendario.

La verdadera revancha llega de la mano del Día de la Independencia. ya que el Gobierno Nacional estableció estratégicamente el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos.

Esto termina de conformar un fin de semana extra largo de cuatro días (del jueves 9 al domingo 12) que, para alegría local, cae justo en la primera semana de las vacaciones de invierno de Mendoza, estipuladas del 6 al 17 de julio según el calendario escolar provincial.

Este fin de semana XXL de cuatro días es inmejorable para organizar una escapada y disfrutar en el comienzo del receso invernal, como así también para descansar.

feriado

Feriados 2026: los feriados que restan del año

Lo que queda del calendario 2026

9 y 10 de julio

Jueves y Viernes

Día de la Independencia + Puente Turístico

Finde XXL de 4 días

17 de agosto

Lunes

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Finde largo de 3 días

12 de octubre

Lunes

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Finde largo de 3 días

23 de noviembre

Lunes

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Finde largo de 3 días

7 y 8 de diciembre

Lunes y Martes

Puente Turístico + Inmaculada Concepción

Finde XXL de 4 días

25 de diciembre