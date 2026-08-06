"Ojalá que estén en un lugar hermoso", la dolorosa despedida de Ema tras perder a sus padres en un accidente

El accidente también en el que murieron el pasado sábado en San Carlos luego de la caída de un árbol, dejó herida a su hermana Bianca (15), y a Andrea Roxana Fariña (52), quienes están en el hospital.

La carta de despedida de Ema tras el accidente

La publicación de despedida rápidamente se viralizó y generó cientos de mensajes de apoyo y condolencias en las redes sociales tras el accidente fatal. Amigos, familiares y usuarios manifestaron su acompañamiento a la joven, mientras continúa la conmoción por el fallecimiento de la pareja.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar”, empezó.

“Mis papás fueron mi lugar seguro, las personas que estuvieron conmigo en cada momento y que me enseñaron tanto, incluso sin darse cuenta que lo estaban haciendo. Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida, ni tampoco sé si voy a poder seguir adelante sin ustedes”, siguió. “Los voy a extrañar en las cosas más chiquitas, en un abrazo, en una mirada, en llegar a casa y saber que estaban ahí. Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mis día a día, pedirles un consejo y por sobre todo tenerlos conmigo. Ojalá hubiera tenido más tiempo”, agregó.

“Ojalá pudiera volver atrás y abrazarlos una vez más, decirles cuánto los amo y agradecerles por todo lo que hicieron por mí. Sé que nada va a llenar el lugar que dejan, pero quiero quedarme con todo lo que me dieron, su amor, sus enseñanzas, sus recuerdos, todas las risas, todos los viajes y cada momento que compartimos juntos. Porque, aunque ya no pueda verlos ni abrazarlos, van a seguir viviendo en mí, en la persona que soy y en todo lo que haga de ahora en adelante”, agregó.

Amor puro en la carta de despedida: "Ojalá que estén en un lugar hermoso"

“Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio. Gracias por siempre haber dado todo por mi, Gracias por haber sido mis papás. Gracias por haberme amado. Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo. Son, fueron, y van a ser los mejores que me pudieron haber tocado. Su ausencia la voy a sentir en todos lados, pero por sobre todo en los abrazos llenos de amor de todos los días, voy a extrañar muchísimo eso. Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”, terminó.