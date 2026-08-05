"Gracias por compartir todas tus locuras": la tragedia en el Acceso Sur que dejó mensajes llenos de dolor

Apenas se conoció la noticia el reciente fin de semana, el dolor se apoderó de los familiares, amigos y allegados. Y rápidamente, los mensajes de despedida se multiplicaron por todos lados.

En las redes sociales, el dolor aún es evidente. Además, las muestras de cariño se viven a cada momento, como el que le demostraron sus compañeros con una emotiva carta.

Tragedia y un sentido mensaje de despedida

Algunos compañeros de Hernán Fernández, el chico que perdió la vida en el Acceso Sur, se acercaron al lugar de la tragedia luego del accidente y le dejaron una emotiva carta de despedida, con una rosa. La carta dice:

“Hoy nos toca despedirte con un dolor muy grande en el corazón y aceptar que no volveremos a ver esa intensidad única con la que vivías cada momento. Gracias por alegrar el curso, por regalarnos una sonrisa, aún en los días difíciles, por ser un buen amigo, un muy buen compañero y sobre todo por compartir con nosotros todas tus locuras. Hasta pronto Hernán. Te queremos mucho”, describe la carta.