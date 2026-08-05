Siguen pasando los días y las acciones que demuestran el inmenso dolor que provocó la muerte de Hernán Fernández, son cada vez más constantes tras la tragedia. El joven de 21 años falleció en un violento accidente, luego de colisionar con un Volkswagen Bora a un micro en el Acceso Sur y carril Rodríguez Peña.
"Gracias por compartir todas tus locuras": la tragedia en el Acceso Sur que dejó mensajes llenos de dolor
El joven Hernán Fernández, de 21 años, perdió la vida en una violenta tragedia en el Acceso Sur al colisionar su auto con un micro.
La tragedia tuvo lugar momentos antes de las 7.30 y el vehículo en el que manejaba se estrelló de manera espectacular contra la parte de un micro. Por el impacto, su vida se terminó en cuestión de minutos.
Como consecuencia directa de la del accidente en el Acceso Sur, el conductor del auto murió en el lugar. En tanto, una mujer que viajaba como acompañante sufrió politraumatismos y fue derivada de urgencia al hospital Lagomaggiore, mientras que otro acompañante masculino fue rescatado inconsciente y trasladado al Hospital Central.
Apenas se conoció la noticia el reciente fin de semana, el dolor se apoderó de los familiares, amigos y allegados. Y rápidamente, los mensajes de despedida se multiplicaron por todos lados.
En las redes sociales, el dolor aún es evidente. Además, las muestras de cariño se viven a cada momento, como el que le demostraron sus compañeros con una emotiva carta.
Tragedia y un sentido mensaje de despedida
Algunos compañeros de Hernán Fernández, el chico que perdió la vida en el Acceso Sur, se acercaron al lugar de la tragedia luego del accidente y le dejaron una emotiva carta de despedida, con una rosa. La carta dice:
“Hoy nos toca despedirte con un dolor muy grande en el corazón y aceptar que no volveremos a ver esa intensidad única con la que vivías cada momento. Gracias por alegrar el curso, por regalarnos una sonrisa, aún en los días difíciles, por ser un buen amigo, un muy buen compañero y sobre todo por compartir con nosotros todas tus locuras. Hasta pronto Hernán. Te queremos mucho”, describe la carta.