Choque fatal en Acceso Sur: murió el conductor de un auto tras impactar con un colectivo

Operativo vial y actuaciones judiciales

Por el lado del transporte de pasajeros, una mujer sufrió dolor cervical (cervicalgia) a raíz del choque, aunque tras recibir atención médica en el lugar se determinó que no requería traslado hospitalario.

Efectivos de la Subjefatura de Policía Vial Gran Mendoza trabajaron en la zona para ordenar la intensa circulación vehicular y realizar los peritajes correspondientes. Las actuaciones y la investigación del hecho quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal competente.

El colectivo sufrió daños por el choque. Foto: Ministerio de Seguridad

La jornada del fin de semana también dejó otros episodios policiales de gravedad en la provincia. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, las autoridades registraron el robo a mano armada de una camioneta en Las Heras y la detención de un joven que chocó a la salida de un boliche en Luján.

Le cruzaron el paso con armas y le robaron la camioneta en Las Heras

Cerca de las 23.30 del sábado, la Policía de Mendoza comenzó a investigar el violento asalto a un conductor en el callejón Barrionuevo y General Paz, en Las Heras.

La víctima circulaba en su camioneta Ford Ranger cuando disminuyó la velocidad para cruzar el paso a nivel. En ese momento fue abordada por dos delincuentes armados que, mediante amenazas de muerte, lo obligaron a descender del rodado para luego darse a la fuga con el vehículo. La Oficina Fiscal de la Comisaría 56 quedó a cargo de las actuaciones.

Imagen ilustrativa.

Conductor alcoholizado chocó contra un poste al salir de un boliche

Durante la madrugada de este domingo a las 4.45, personal policial y de Tránsito Municipal de Luján de Cuyo debió intervenir en la intersección de Doctor Emilio Civit y el lateral Este del Acceso Sur.

Operativo de control de la Policía.

Un llamado al 911 advirtió que un Volkswagen Gol había colisionado contra un poste de luz en las inmediaciones de un boliche. Al llegar la patrulla, constataron que el conductor de 19 años resultó ileso, pero al realizarle el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre. El joven fue aprehendido y se dispuso la retención de su licencia y del vehículo.