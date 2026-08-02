Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un hombre este domingo por la mañana en el departamento de Godoy Cruz. El siniestro vial se produjo minutos antes de las 7.35 a la altura del cruce de Acceso Sur y Rodríguez Peña, donde un automóvil colisionó fuertemente contra la parte trasera de un colectivo de turismo.
Choque fatal en Acceso Sur: murió el conductor de un auto tras impactar con un colectivo
Un accidente entre un auto y un colectivo de turismo dejó un muerto este domingo en Godoy Cruz. Ocurrió por la mañana en Acceso Sur y Rodríguez Peña
Trágico impacto en el Acceso Sur
Según las primeras actuaciones policiales, el colectivo que prestaba un servicio privado de turismo con destino a alta montaña circulaba en sentido norte a sur. En ese trayecto fue impactado por detrás por un Volkswagen Bora. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre lo ocurrido y movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad y de salud al lugar.
Como consecuencia directa de la colisión, el conductor del automóvil perdió la vida en el acto. En tanto, una mujer que viajaba como acompañante sufrió politraumatismos y fue derivada de urgencia al hospital Lagomaggiore, mientras que otro acompañante masculino fue rescatado inconsciente y trasladado al Hospital Central.
Operativo vial y actuaciones judiciales
Por el lado del transporte de pasajeros, una mujer sufrió dolor cervical (cervicalgia) a raíz del choque, aunque tras recibir atención médica en el lugar se determinó que no requería traslado hospitalario.
Efectivos de la Subjefatura de Policía Vial Gran Mendoza trabajaron en la zona para ordenar la intensa circulación vehicular y realizar los peritajes correspondientes. Las actuaciones y la investigación del hecho quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal competente.
La jornada del fin de semana también dejó otros episodios policiales de gravedad en la provincia. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, las autoridades registraron el robo a mano armada de una camioneta en Las Heras y la detención de un joven que chocó a la salida de un boliche en Luján.
Le cruzaron el paso con armas y le robaron la camioneta en Las Heras
Cerca de las 23.30 del sábado, la Policía de Mendoza comenzó a investigar el violento asalto a un conductor en el callejón Barrionuevo y General Paz, en Las Heras.
La víctima circulaba en su camioneta Ford Ranger cuando disminuyó la velocidad para cruzar el paso a nivel. En ese momento fue abordada por dos delincuentes armados que, mediante amenazas de muerte, lo obligaron a descender del rodado para luego darse a la fuga con el vehículo. La Oficina Fiscal de la Comisaría 56 quedó a cargo de las actuaciones.
Conductor alcoholizado chocó contra un poste al salir de un boliche
Durante la madrugada de este domingo a las 4.45, personal policial y de Tránsito Municipal de Luján de Cuyo debió intervenir en la intersección de Doctor Emilio Civit y el lateral Este del Acceso Sur.
Un llamado al 911 advirtió que un Volkswagen Gol había colisionado contra un poste de luz en las inmediaciones de un boliche. Al llegar la patrulla, constataron que el conductor de 19 años resultó ileso, pero al realizarle el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre. El joven fue aprehendido y se dispuso la retención de su licencia y del vehículo.
En pocas palabras
- Accidente fatal: un choque entre un auto y un colectivo en Godoy Cruz dejó un muerto.
- Víctimas y heridos: el conductor del auto falleció en el acto, mientras que dos acompañantes fueron hospitalizados.
- Otros hechos: la jornada también registró un robo de camioneta en Las Heras y un conductor alcoholizado en Luján.