Chocó mientras manejaba, la aseguradora no le pagó y se hizo justicia: tuvieron que indemnizarlo por millones

Un hombre manejaba por la Ruta Provincial 11, se despistó y sufrió un accidente al chocar contra un poste. Como el vehículo quedó dañado, tuvo que acudir a la aseguradora, pero esta decidió no pagarle y la Justicia metió mano: el caso dio un giro inesperado.
Conducía desde Mar Azul hacia Mar del Plata. A la altura del kilómetro 504, entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata, perdió visibilidad por la niebla del momento y la escarcha acumulada en el parabrisas, y terminó chocando. ¿Qué pasó luego?
Tuvo un choque y la aseguradora no se hizo cargo de los gastos
Quienes manejan diariamente suelen tener pagado un seguro contra accidentes, robos o daños para cuando algo impensado suceda. Sin embargo, lo inesperado siempre tiene lugar y las respuestas no. Pues en algunos casos la ayuda no responde, tal como le ocurrió a un hombre en agosto del año 2023.
Este manejaba un Volkswagen Polo 1.9 SD Trendline 2005 y contaba con un seguro que cubría la destrucción total por accidente que tuvo al chocar contra un poste, pero la compañía no abonó la indemnización reclamada por lo sucedido. Lejos de enojarse y quedarse de brazos cruzados, el conductor llevó el caso a la Justicia y lo que sucedió después cambió totalmente la situación: salió favorecido y ahora le pagarán millones.
Qué hizo la Justicia para que la empresa pague más de 7 millones al conductor accidentado
Cuando se llevó el caso a la Justicia, se afirmó que, por la cantidad de los daños y deformaciones sufridas, el vehículo había sufrido una destrucción total en contraposición con lo que había dicho la aseguradora.
De esta forma, el juez consideró que la ausencia de pago por parte de la compañía era injustificada y que se incumplió con la cobertura que había asumido mediante el contrato de seguro. El juicio también notó un desinterés en solucionar el conflicto y un menosprecio hacia los derechos del consumidor, así que determinó lo siguiente:
La compañía aseguradora debería pagarle $320.000 por privación de uso del vehículo, $3.000.000 por daño moral y $4.640.000 por daño punitivo. En total, la suma es de $7.960.000, considerando que el monto se actualiza según los precios actuales del mercado.
Por último, de acuerdo con TN, la aseguradora tuvo que pagar los intereses y las costas del proceso, es decir, una simple mala decisión terminó costando por encima de los $8.000.000.
En pocas palabras
- Accidente vial: Un conductor chocó contra un poste por falta de visibilidad y su aseguradora se negó a pagar la indemnización.
- Fallo judicial: La Justicia obligó a la compañía a pagar más de 7 millones de pesos por destrucción total del vehículo y daño moral.
- Compensación: El fallo incluyó montos por privación de uso, daño moral y daño punitivo, superando los 8 millones con intereses.