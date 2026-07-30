Chocó mientras manejaba, la aseguradora no le pagó y se hizo justicia: tuvieron que indemnizarlo por millones

Este manejaba un Volkswagen Polo 1.9 SD Trendline 2005 y contaba con un seguro que cubría la destrucción total por accidente que tuvo al chocar contra un poste, pero la compañía no abonó la indemnización reclamada por lo sucedido. Lejos de enojarse y quedarse de brazos cruzados, el conductor llevó el caso a la Justicia y lo que sucedió después cambió totalmente la situación: salió favorecido y ahora le pagarán millones.

Qué hizo la Justicia para que la empresa pague más de 7 millones al conductor accidentado

Cuando se llevó el caso a la Justicia, se afirmó que, por la cantidad de los daños y deformaciones sufridas, el vehículo había sufrido una destrucción total en contraposición con lo que había dicho la aseguradora.

Chocó contra un poste mientras manejaba, la aseguradora no le pagó y ahora cobrará más de $8 millones.

De esta forma, el juez consideró que la ausencia de pago por parte de la compañía era injustificada y que se incumplió con la cobertura que había asumido mediante el contrato de seguro. El juicio también notó un desinterés en solucionar el conflicto y un menosprecio hacia los derechos del consumidor, así que determinó lo siguiente:

La compañía aseguradora debería pagarle $320.000 por privación de uso del vehículo, $3.000.000 por daño moral y $4.640.000 por daño punitivo. En total, la suma es de $7.960.000, considerando que el monto se actualiza según los precios actuales del mercado.

Por último, de acuerdo con TN, la aseguradora tuvo que pagar los intereses y las costas del proceso, es decir, una simple mala decisión terminó costando por encima de los $8.000.000.