Una salida de fin de semana que terminó en el peor de los escenarios. La madrugada del sábado se cobró la vida de dos jóvenes en la Ruta Nacional 9, enlutando de forma repentina a toda la provincia de Santiago del Estero. El dolor inundó las redes sociales y las calles: ¿quiénes eran las víctimas fatales detrás de este accidente vial?
Quiénes eran las dos jóvenes de 18 y 19 años que murieron en un dramático accidente
Dos chicas de 18 y 19 años murieron en la Ruta Nacional 9 cuando el auto en el que viajaban impactó contra un árbol. Otros dos jóvenes están internados
Quiénes eran Ailén y Dalma: dos vidas truncadas en la Ruta 9
El violento accidente sacudió de lleno a la comunidad de Loreto, ciudad ubicada a unos 60 kilómetros de la capital provincial, de donde ambas víctimas eran oriundas. Las jóvenes que perdieron la vida en el acto fueron identificadas por fuentes policiales como Ailén Dahiana Pinto, de 18 años, y Dalma Herrera, de 19.
Ambas compartían su juventud, su entorno en la ciudad loretana y, lamentablemente, un trágico destino. Sus perfiles, ligados a la vida social de una comunidad donde todos se conocen, hicieron que la noticia generara un impacto devastador entre los vecinos.
En el caso de Ailén Dahiana Pinto (18 años), ella había realizado sus estudios en el Colegio Virgen de Loreto, una institución central en la comunidad. Tras conocerse la trágica noticia, las autoridades y docentes la despidieron con profundo dolor: "Con profundo pesar, expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestra ex alumna. Acompañamos con afecto a su familia, elevando una oración por su descanso", indicaron en un emotivo comunicado oficial.
Mientras tanto, Dalma Herrera tenía 19 años y toda una vida por delante cuando chocaron contra el árbol y todo ese plan se cayó a pedazos.
El estupor fue de tal magnitud que traspasó lo íntimo para volverse un duelo institucional. La propia Municipalidad de Loreto, a través de su intendente Ramón Rosa González, emitió un mensaje oficial decretando simbólicamente el luto de la ciudad, enviando "un abrazo de fortaleza a familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable e intempestiva pérdida".
Cómo fue el dramático accidente en Santiago del Estero
El hecho se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada en el kilómetro 1105 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Árraga (departamento Silipica). Las víctimas fatales viajaban como pasajeras a bordo de un automóvil Toyota Corolla junto a otros dos jóvenes.
Por causas que los peritos aún intentan determinar, el conductor perdió el control total del vehículo. El auto salió de la cinta asfáltica e impactó de manera letal contra un árbol ubicado en la banquina. La ferocidad del choque no les dio ninguna oportunidad de supervivencia: Ailén y Dalma murieron en el acto.
Sobrevivientes en grave estado y los pasos de la investigación
Dentro del habitáculo destrozado, los equipos de emergencia lograron rescatar a los otros dos ocupantes, quienes se encuentran internados y por su vida. Se trata de Lautaro Antonio Castaño (19) y Raúl Ignacio Farías (20).
Ambos fueron trasladados de urgencia en código rojo al Hospital Regional de Santiago del Estero. El diagnóstico inicial confirmó que padecen un traumatismo encéfalocraneano (TEC) con pérdida de conocimiento y múltiples lesiones graves en sus cuerpos. Continúan internados bajo pronóstico reservado.
En pocas palabras
- Tragedia vial: Dos jóvenes, Ailén Dahiana Pinto (18) y Dalma Herrera (19), fallecieron en un accidente en la Ruta Nacional 9.
- Accidente fatal: El auto en el que viajaban impactó contra un árbol a la altura de Árraga, Santiago del Estero, a las 2:30 AM.
- Sobrevivientes: Otros dos jóvenes, Lautaro Antonio Castaño (19) y Raúl Ignacio Farías (20), se encuentran internados en grave estado.