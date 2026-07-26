Quiénes eran las dos jóvenes de 18 y 19 años que murieron en un dramático accidente

En el caso de Ailén Dahiana Pinto (18 años), ella había realizado sus estudios en el Colegio Virgen de Loreto, una institución central en la comunidad. Tras conocerse la trágica noticia, las autoridades y docentes la despidieron con profundo dolor: "Con profundo pesar, expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestra ex alumna. Acompañamos con afecto a su familia, elevando una oración por su descanso", indicaron en un emotivo comunicado oficial.

Mientras tanto, Dalma Herrera tenía 19 años y toda una vida por delante cuando chocaron contra el árbol y todo ese plan se cayó a pedazos.

El estupor fue de tal magnitud que traspasó lo íntimo para volverse un duelo institucional. La propia Municipalidad de Loreto, a través de su intendente Ramón Rosa González, emitió un mensaje oficial decretando simbólicamente el luto de la ciudad, enviando "un abrazo de fortaleza a familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable e intempestiva pérdida".

Cómo fue el dramático accidente en Santiago del Estero

El hecho se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada en el kilómetro 1105 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Árraga (departamento Silipica). Las víctimas fatales viajaban como pasajeras a bordo de un automóvil Toyota Corolla junto a otros dos jóvenes.

Por causas que los peritos aún intentan determinar, el conductor perdió el control total del vehículo. El auto salió de la cinta asfáltica e impactó de manera letal contra un árbol ubicado en la banquina. La ferocidad del choque no les dio ninguna oportunidad de supervivencia: Ailén y Dalma murieron en el acto.

Sobrevivientes en grave estado y los pasos de la investigación

Dentro del habitáculo destrozado, los equipos de emergencia lograron rescatar a los otros dos ocupantes, quienes se encuentran internados y por su vida. Se trata de Lautaro Antonio Castaño (19) y Raúl Ignacio Farías (20).

Ambos fueron trasladados de urgencia en código rojo al Hospital Regional de Santiago del Estero. El diagnóstico inicial confirmó que padecen un traumatismo encéfalocraneano (TEC) con pérdida de conocimiento y múltiples lesiones graves en sus cuerpos. Continúan internados bajo pronóstico reservado.