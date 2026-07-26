Una avioneta se estrelló contra el techo de una casa: piloto muerto y pasajero "fantasma"

Pese a la violencia de la colisión, se confirmó un verdadero milagro en tierra: los dueños de la casa no se encontraban en el domicilio al momento del accidente, por lo que se evitó una tragedia aún mayor entre los habitantes del vecindario.

No obstante, ante el peligro latente de explosión o incendios derivados del combustible derramado, las fuerzas de seguridad montaron un operativo de emergencia, evacuaron a los residentes en un radio de 100 metros a la redonda y cortaron de forma preventiva el suministro eléctrico.

El punto que genera mayor desconcierto entre los investigadores es el paradero de la segunda persona registrada a bordo. Según los manifiestos oficiales de vuelo y las denuncias que movilizaron a los rescatistas tras el llamado al 112, en la avioneta viajaban dos personas.

Mientras que el cuerpo del piloto fue hallado sin vida entre los hierros retorcidos de la cabina, del supuesto acompañante no se encontraron rastros en la escena.

La búsqueda del "pasajero fantasma"

Por este motivo, la Policía local desplegó un amplio operativo de rastrillaje que incluye el uso de drones dotados con cámaras térmicas y perros amaestrados en los terrenos y descampados adyacentes para dar con el paradero del tripulante desaparecido.

A su vez, se convocó a un equipo de asistencia psicológica para atender a los testigos presenciales que sufrieron crisis de nervios tras el dramático impacto. La Oficina Federal de Investigación de Accidentes Aéreos (BFU) de Alemania quedó al frente de los peritajes para determinar si el siniestro obedeció a una falla mecánica en el motor o a un error humano.