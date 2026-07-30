En Australia hay carreteras cubiertas por millones de cangrejos: son tantos que les han hecho un puente para crucen

Estas medidas responden a la amenaza del tránsito vehicular. Estos animales no pueden esquivar los automóviles y, cuando las lluvias y las fases de la Luna marcan el inicio de la migración, millones de ejemplares atraviesan las rutas al mismo tiempo.

Millones de cangrejos invaden las carreteras y un país cambia por completo el tránsito para protegerlos

En la Isla de Navidad, más de 22 kilómetros de carreteras se cierran temporalmente al tránsito durante las semanas de mayor actividad. Además, cientos de voluntarios recorren las rutas desde el amanecer para retirar a los cangrejos del asfalto y reducir tanto la mortalidad de los animales como el riesgo de accidentes.

Aunque la migración moviliza a millones de ejemplares, la supervivencia de las nuevas generaciones sigue siendo un desafío. Según representantes del parque nacional, en la mayoría de los años muy pocas crías logran llegar a la adultez. Solo una o dos veces por década se produce un verdadero auge poblacional, cuando una cantidad significativa de juveniles sobrevive el tiempo suficiente para garantizar la continuidad de la especie.