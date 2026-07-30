En Australia hay carreteras cubiertas por millones de cangrejos: son tantos que les han hecho un puente para crucen
Millones de cangrejos rojos emprenden una migración anual en Australia, transformando paisajes y obligando a las autoridades a crear puentes para su seguridad vial.
Millones de estos crustáceos abandonan el bosque y emprenden un viaje hacia el mar para reproducirse. Este ritual, que ocurre principalmente en la Isla de Navidad, en territorio australiano, transforma por completo el paisaje y obliga incluso a modificar la circulación de vehículos.
¿Por qué Australia cierra sus carreteras cada año para que millones de cangrejos puedan cruzar?
Durante la temporada de migración, las autoridades de Australia cierran carreteras enteras, instalan barreras de protección y habilitan túneles para que los cangrejos puedan cruzar de forma segura. Además, construyeron puentes exclusivos para estos animales, conocidos como crab bridges, que con el paso del tiempo se volvieron virales en las redes sociales.
Estas medidas responden a la amenaza del tránsito vehicular. Estos animales no pueden esquivar los automóviles y, cuando las lluvias y las fases de la Luna marcan el inicio de la migración, millones de ejemplares atraviesan las rutas al mismo tiempo.
Millones de cangrejos invaden las carreteras y un país cambia por completo el tránsito para protegerlos
En la Isla de Navidad, más de 22 kilómetros de carreteras se cierran temporalmente al tránsito durante las semanas de mayor actividad. Además, cientos de voluntarios recorren las rutas desde el amanecer para retirar a los cangrejos del asfalto y reducir tanto la mortalidad de los animales como el riesgo de accidentes.
Aunque la migración moviliza a millones de ejemplares, la supervivencia de las nuevas generaciones sigue siendo un desafío. Según representantes del parque nacional, en la mayoría de los años muy pocas crías logran llegar a la adultez. Solo una o dos veces por década se produce un verdadero auge poblacional, cuando una cantidad significativa de juveniles sobrevive el tiempo suficiente para garantizar la continuidad de la especie.
En pocas palabras
- Migración masiva: Millones de cangrejos rojos en Australia emprenden un viaje anual hacia el mar para reproducirse.
- Medidas de protección: Las autoridades australianas cierran carreteras y construyen puentes para facilitar el cruce seguro de los crustáceos.
- Desafío de supervivencia: A pesar de los esfuerzos, la supervivencia de las nuevas generaciones de cangrejos sigue siendo un reto importante.